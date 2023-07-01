В Тюмени детские площадки и жилые кварталы атаковали змеи: сколько человек пострадало от укусов и что делать при встрече с ними

В Тюмени детские площадки и жилые кварталы атаковали змеи. Фото: Виктория Гаврик

Тюменские дворы атаковали змеи. В социальных сетях пользователи писали на протяжении нескольких дней, что замечали неприятное пресмыкающееся в различных частях города, в том числе у детских площадок и рядом с жилыми кварталами. Одна из местных жительниц рассказала, что гадюка ползает во дворе дома на улице Белинского, 1а.

— Скорее всего, это уж, но мало приятного, когда идешь, а он проползает. Управляющая компания никаких действий не предпринимает, по их словам, это ничего страшного! Если это ужик, он, конечно безобиден, но укусить тоже может и занести инфекцию! А еще он может напугать детей, которые гуляют во дворе, — возмущается пользователь в группе «ЧС Тюмень».

Еще одна змея была замечена рядом с детской площадкой на улице Геологоразведчиков, 4 в Тюмени. Кандидат биологических наук Мария Орлова отмечает, что змеи в городе определенно есть, в том числе и опасные.

— В том числе гадюка, которая является ядовитой. От нее надо нужно держаться подальше: не лазить по кустам и зарослям даже в черте города. Обычно гадюка сама не желает встречи с человеком и при его приближении уползает подальше, — рассказала журналисту «КП» биолог из Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова.

Редакции в пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что в больницу с укусом ядовитых змей обратились пять человек – двое взрослых и трое детей. Санитарные врачи Роспотребнадзора РФ дали несколько рекомендаций, как уберечь себя от встречи со змей, что делать, если все-таки столкнулся с ползучим гадом, а также какую помощь можно оказать пострадавшему.

В первую очередь, если вы любите гулять в лесу или степи, собирать грибы и ягоды, туристические походы, то нельзя ходить по лесу босиком. Если ищете грибы или ягоды, не раздвигайте траву и кустарник руками - используйте для этого палку. Потревоженная палкой змея быстро уползает. Змею не рекомендуется брать в руки.

Считается, что если змею схватить за шею, то она не сможет укусить. Это опасное заблуждение и такие попытки могут окончиться бедой.

Находясь в состоянии возбуждения и собираясь укусить, змея сворачивается петлеобразно, затем молниеносно выбрасывает вперед переднюю часть тела, кусает и столь же мгновенно оттягивает голову назад. Этот бросок вперед, в глазах испуганного человека, и представляется «прыжком» змеи.

Определить ядовита или безвредна змея можно самостоятельно, но сложно. Внешние признаки, по которым сразу можно было бы узнать ядовитую змею и легко отличить ее от неядовитой, в большинстве случаев, отсутствуют, отмечают специалисты федерального Роспотребнадзора.

Кардинальные же различия между ними — это наличие у ядовитых змей 2-х ядовитых зубов, более длинных, чем все остальные. Внутри них или на их поверхности имеются каналы для стока яда, которые открываются наружу.

Первое правила доврачебной помощи пострадавшему, которого укусила змея: его надо сразу уложить на землю и придать неподвижность укушенной конечности. После этого человека необходимо доставить в больницу или любой медицинский пункт, где ему введут противоядную сыворотку и окажут другую необходимую помощь.

Развитие разного рода осложнений после укуса ядовитых змей, а иногда и смертельный исход зависят от неумения оказывать первую помощь и неправильного лечения.

Такие методы как отсасывание, надрезы, перетяжки, наложение жгута, прижигания, не только бесполезны, но и опасны при укусе змеи, указано в базовых рекомендациях санитарных врачей.