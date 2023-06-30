В Ярковском районе майор полиции пристегнул женщину наручниками к могиле на кладбище, чтобы выбить признание

Его отправили на 4 года в колонию и лишили звания. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области бывший сотрудники полиции приговорен к четырем годам колонии за издевательства над подозреваемым. По версии следствия, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска в октябре 2021 года при исполнении служебных обязанностей, совершил действия, выходящие за пределы предоставленных ему полномочий.

По неофициальным данным, оперативник пристегнул женщину наручниками к могильной ограде кладбища. Экс-полицейский предстал перед судом по обвинению по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

– Государственное обвинение поддержал прокурор Ярковского района Сергей Шультайс. С учетом позиции государственного обвинителя сотрудник полиции приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенную должность сроком на 2 года и специального звания майора полиции, – рассказали в областной прокуратуре.

Кроме того, бывший оперативник должен выплатить пострадавшему человеку моральную компенсацию в сумме 300 тысяч рублей.