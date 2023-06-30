Мобилизованных отправили в колонию на 4,5 года за избиение незнакомца у магазина в Тюмени

Они били его по голове, затылку, руками и ногами. Фото: Виктория Гаврик

Мобилизованных отправили в колонию за жестокое избиение незнакомца в Тюмени. 17 октября 2022 года Проскурин С.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя военнослужащими договорились избить незнакомого мужчину у магазина разливных напитков. Обвиняемый вместе с приятелями поздно ночью сначала предъявил претензии посетителю заведения, а потом они на улице втроем избили незнакомца.

Они били его по голове и затылку руками и ногами.

– Этими действиями мобилизованными были причинены следующие телесные повреждения: травма левого глаза в виде кровоподтека на веках и субконъюктивального кровоизлияния, раны в лобной области слева и перелома лобной кости, что в совокупности расценено как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Рана на подбородке, которая квалифицирована как легкий вред здоровью человека по признаку кратковременного расстройства здоровья, а также подкожная гематома затылочной области, кровоподтеки (гематомы) на веках правого глаза и левом предплечье, ссадины на лице и голове, – указано в материалах дела, которые есть в распоряжении редакции «КП».

Следователи квалифицировали действия военнослужащих как нанесение тяжкого вреда здоровью пострадавшего. Проскурин во время следствия активно сотрудничал с оперативниками и прокуратурой. Вину признал полностью. Пострадавший мужчина на суде потребовал компенсацию морального вреда на сумму почти 300 тысяч рублей. Ранее обвиняемый уже выплатил треть компенсации в сумме 100 тысяч рублей.

На основании изложенного военный суд приговорил мобилизованного к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу с наблюдения командования воинской части изменили на заключение под стражу. Проскурина поместили в СИЗО-1, откуда он отправится с исправительное учреждение. А также он должен выплатить пострадавшей стороне моральную компенсацию в сумме 200 тысяч рублей.