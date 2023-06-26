В Тюмени пенсионерку придавило шкафом в квартире дома

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

Женщину придавило упавшим шкафом в квартире многоэтажного дома в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Стоящий в коридоре шкаф упал, сдавив голень тюменки, сообщили медики. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правой голени. Табуретка пошатнулась под ногами 69-летней жительницы, вытиравшей пыль с мебели.

– Не удержав равновесие, она упала на пол, а сверху на нее рухнул шкаф. Очевидец происшествия, сестра, тут же освободила пострадавшую, оценила ее состояние и вызвала скорую помощь, – уточнили в пресс-службе департамента.

Родственница вызвала скорую помощь, через 15 минут фельдшерская группа прибыла на место происшествия, врачи диагностировали у пациентки перелом. Медики провели обезболивание, иммобилизацию конечности и уложили на носилки, а потом доставили ее в травмпункт. К счастью, инцидент закончился не так печально для жизни пожилой женщины.

Тюменцам напоминают, что в ситуациях, когда человека чем-то придавило, требуется помощь очевидцев – самому пострадавшему высвободиться крайне сложно. Необходимо в первую очередь убедиться, что место происшествия безопасно, попробовать самостоятельно высвободить пострадавшего и обязательно вызвать скорую помощь.