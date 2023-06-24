День молодежи в Тюмени 24 июня 2023 года: расписание торжественных мероприятий, афиша мероприятий, как пройдет и что смотреть

Тюменцев ждет насыщенная программа в честь празднования Дня молодежи. Фото: Татьяна Коркина

Концерты, фестивали, настольные игры, эстафеты и благотворительные забеги – тюменцев ждет насыщенная программа в честь празднования Дня молодежи. Традиционно это праздник отмечают 24 июня 2023 года. В Тюмени, как и во всей стране, организаторы подготовили различные мероприятия для молодых людей. Ребята смогут оторваться под классную музыку, выиграть приз и попробовать свои силы в спорте.

Рассказываем, как пройдет День молодежи 24 июня 2023 года: расписание торжественных мероприятий, афиша, как пройдет и что смотреть.

В субботу, 24 июня, вся страна отмечает праздник День молодежи. Редакции «КП»-Тюмень» в городской администрации озвучили расписание ключевых праздничных мероприятий, которые пройдут в нашем городе. Кроме того, жителей ждут масштабные концерты и выступления в этот знаменательный день до позднего вечера.

Главным центром протяжения стала площадь у «Конторы пароходства». Здесь пройдет фестиваль «Станция молодежная», она включает в себя следующие мероприятия:

14:00 – Начнется открытие фестиваля и пройдут мастер-классы по сальсе;

14:30 – Тюменцы попробуют свои силы в настольной игре «Мемология»;

15:30 – Пройдет «Эстафета спасателей» - участники попробуют себя в роли спасателя и узнают об особенностях этой профессии;

18:30 – Начнется благотворительный забег «Морская миля» в поддержку создания фильма про Владислава Крапивина;

19:30 – Стартует концерт резидента арт-кластера «Таврида» АТМО5 и розыгрыш призов.

Другой фестиваль с не менее масштабной программой под названием «На одной волне» пройдет у Вознесенской набережной. Она включает в себя следующие мероприятия:

11:30 – Начнется фестиваль чирлидинга «Чир-уикенд»;

13:00 - Открытие фестиваля «На одной волне»;

15:00 – В Тюмени наградят победителей фестиваля «Косплей-день»;

16:00 – Стартует модный показ от тюменских кутюрье;

17:00 – Начнется концерт творческих коллективов Тюмени и розыгрыш призов;

19:00 – Завершит интересный день открытая дискотека.

Напомним, в Тюмени 24 июня из-за проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи, перекроют несколько улиц. С утра до 22:00 будут закрыты для транспортных средств участки улицы Береговой — от Щербакова до Поперечной, Красноармейской — от Береговой до Большой Заречной, Поперечной — от Береговой до Большой Заречной.