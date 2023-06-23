Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области с 26 июня 2023 года отменяется особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства сегодня подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Решение принято в связи со стабилизацией обстановки, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, – указано в документе правительства Тюменской области.

Однако губернатор региона призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

Напомним, с 15 апреля 2023 года в Тюменской области действует особый противопожарный режим. На территории региона запрещалось производить следующие действия: посещать леса; разводить костры, сжигать мусор; готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе на мангалах; использовать пиротехнические изделия, независимо от класса по степени потенциальной опасности; предприятиям и организациям запрещалось проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов.

Отметим, в Тюменской области с 1 июня 2023 года власти сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.