Прикасался и делал несколько снимков обнаженного тела: в Тюменской области мужчину обвинили в домогательствах к ребенку

Мужчина совершал развратные действия с 2021 по 2023 год. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области мужчину обвинили в домогательствах к ребенку. Омутинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея М., 1977 года рождения. Следствием было установлено, что мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.

– Обвиняемый совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия без применения насилия, чем причинил последней моральные страдания. В период времени с 2021 по 2023 год мужчина потребовал от потерпевшей раздеться, прикасался к ней и сделал несколько снимков ее обнаженного тела, – сообщают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Отметим, согласно постановлению суда, тюменец проведет за решеткой до 12 июля 2023 года.

Напомним, что в Тюменской области 15-летняя девочка сделала аборт. В регионе на протяжении 8 лет идет планомерное снижение количества абортов.