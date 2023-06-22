С начала лета в Тюменской области трое детей упали с высоты

Каждый год летом открывается печальная статистика. Фото: Татьяна Коркина

Каждый год летом открывается печальная статистика: дети выпадают из открытых окон или тонут на водоемах. C началом тепла и «сезона открытых окон» учащаются несчастные случаи, связанные с падением людей из окон. Чаще всего в больнице с травмами оказываются маленькие дети, играющие на балконах и подоконниках, но несчастные случаи происходят и со взрослыми.

В Тюменской области с 1 мая по 15 июня 2023 года из окон квартир выпали три ребенка, рассказали редакции «КП»-Тюмень» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

– С 1 мая по 15 июня 2023 года в Тюменской области из окон квартир выпали три ребенка. Летальных случаев не зарегистрировано. В каждом случае должностные лица проводят проверку и, установив фактические события, принимают соответствующие решения, поэтому правовая оценка зависит от конкретных обстоятельств, – сообщил начальник отдела информации и общественных связей Антон Каморников.

Сотрудники полиции отмечают, что случаи травмирования и гибели детей после падения из окон, увы, регистрируются ежегодно. Главное правило остается неизменным: за ребенком нужен глаз да глаз. Поэтому в ведомстве дали свои рекомендации родителям.

– МВД России по Тюменской области призывает родителей быть внимательными и ответственными за безопасность детей. Даже ненадолго не оставляйте ребенка одного в комнате с открытыми окнами. Тщательно продумайте расстановку мебели в квартире, убедитесь, что у окна нет предметов, по которым можно залезть на подоконник. Оснастите рамы специальным запорным устройством (защёлкой), которое устанавливают оконные установщики. Также такая продукция широко представлена во многих строительных магазинах, установить ее можно самостоятельно, – добавили в пресс-службе полиции.

В управлении подчеркнули, что в качестве временного решения можно открутить ручки от створок и вынимать их только при необходимости. Важно подчеркнуть, что москитные сетки создают только барьер, но не могут спасти малыша в случае падения. Если ребенок облокотится на такую сетку, он выпадет вместе с ней из окна.

Часто причиной падения детей из окон становится несчастный случай. Всегда есть возможность его предотвратить, не упуская малышей из поля зрения, не оставляя их одних в комнате.

Напомним, что в Тобольском районе школьница выпала из окна дома и погибла. Трагедия случилась 14 июня 2023 года. В социальных сетях знакомые девочки сообщают, что всё произошло внезапно, приносят соболезнования родным. Ребенку было 12 лет.