Жителям Тюмени показали, как будет выглядеть улица Ленина после реконструкции к 2025 году

Фото: пресс-служба ТИУ.

Архитекторы представили проект Тюменского индустриального университета, который лег в основу капитального ремонта улицы Ленина. В скором времени центральная улица города преобразится. Ремонт на Ленина уже начат и продлится все лето, уточняют в вузе.

В частности, специалисты реконструируют участок дороги от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза, с прилегающими территориями. Проект на рассмотрение в администрацию от ТИУ был представлен в 2018 году. Через год он одержал победу и потом получил одобрение жителей.

Фото: пресс-служба ТИУ.

– По задумке архитекторов нашего вуза, главным решением реконструкции станет преобразование территории из «улицы-коридора» в «улицу пульсирующих пространств». Городская среда станет более уютной и интересной, территорию наполнят функциональными и интерактивными зонами для горожан всех возрастов, при этом будет сохранен историко-культурный образ улицы. Большое внимание будет уделено освещению и колористике, созданию единого зеленого пространства, изменению транспортной схемы, – уточнила ректор университета Вероника Ефремова.

Ремонт центральной улицы в Тюмени проходит в несколько этапов. Например, от Исторического сквера до Семакова уже идет замена дорожного полотна и инженерных коммуникаций. Расширения автомобильной дороги не запланировано, а парковки будут перенесены на прилегающие улицы.

Фото: пресс-служба ТИУ.

Уже в 2024 году власти приступят ко второму этапу капремонта магистрали.