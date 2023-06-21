В Тюменской области вор-рецидивист грабил продуктовые магазины ради кошек

Специализировался вор-рецидивист на кошачьем корме и алкогольной продукции. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области мужчина грабил продуктовые магазины ради кошек. Суд вынес приговор Сергею Бабикову за многочисленные кражи в Нижнетавдинском районе. По данным следствия, с ноября 2022 года по январь 2023 года мужчина вламывался в продуктовые магазины села Нижняя Тавда различных торговых сетей.

Каждый раз он заходил в магазин, прятал товар под куртку или в карманы, а потом свободно покидал помещение через кассу, не заплатив. Специализировался вор-рецидивист на кошачьем корме и алкогольной продукции. У Сергея на попечительстве живут два кота, которых нужно кормить, рассказал тюменец на допросе оперативникам.

– При этом ранее Бабиков подвергался административному наказанию, но должных выводов для себя не сделал. В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, – рассказали в Нижнетавдинском районном суде.

Следователи выяснили, что по месту жительства мужчина характеризуется отрицательно, наблюдался у врача-психиатра из-за алкогольной зависимости.

Не проникнувшись к ситуации кошатника, суд отправил Сергея Бабикова на 4 года в исправительную колонию строгого режима.