В Тюменской области вынесли приговор Евгению Разливалову за поджог здания сельской администрации

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сегодня Ишимский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего мужчины за поджог администрации сельского поселения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Инцидент произошел в мае 2022 года. По версии следствия, поздним вечером Евгений Разливалов разбил стекло в окне администрации и при помощи легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог здания, принадлежащего муниципальному образованию Плешковское сельское поселение Ишимского района и здание детского сада. Уничтожить объекты мужчина не успел, огонь был вовремя ликвидирован.

Своими действия Разливалов причинил материальный ущерб государству на сумму свыше 6 миллионов рублей, рассказали редакции «КП» в Ишимском районном суде.

– Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме. Указал, что у него была собака, которая жила во дворе его дома. 11 мая 2023 года от своей матери он узнал, что собаку сбили, соседи рассказали, что ее сбил автомобиль главы администрации Плешковского сельского поселения, в связи с этим его мама сильно переживала, и он решил поговорить с главой администрации Плешковского сельского поселения, однако он не знал где он живет. Тогда он решил привлечь внимание главы, – сообщили в суде.

Для реализации своего плана мести Разливалов налил в две бутылки бензин, потом взял велосипед и поехал к зданию администрации. Транспортное средство мужчина бросил в канаве. Он обошел здание, достал молоток, разбил окно, облил все помещение горючим средством и, находясь под камерами видеонаблюдения, поджег горлышко бутылки и кинул его в помещение.

Злоумышленника пытался остановить сторож, мужчина испугался и убежал. Дома он умылся и лег спать, но уже через два дня к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Разливалов сразу во всем сознался и раскаялся.

Изначально за этот поступок ему грозил тюремный срок с максимальным наказанием до пяти лет колонии, но изучив материалы дела и приняв к сведению сотрудничество мужчины со следствием, его отправили в исправительное учреждение строгого режима на 8 месяцев.