Выпускной тюменских школьников перенесли на две недели из-за экзаменов

Фото: правительство Тюменской области.

Выпускной тюменских школьников перенесли на 3 июля 2023 года. В средней общеобразовательной школе № 30 имени Ф. Е. Федорова на улице Московский Тракт выпускной вечер пройдет не как у всех 24 июня, а только через две недели. Об этом редакции «Комсомольской правды» рассказал собственный источник информации.

По предварительной информации, выпускной в школе пришлось перенести из-за результатов итоговых экзаменов, которые ребятам до сих пор не сообщили. Многие старшеклассники уже получили оценки по ЕГЭ и ОГЭ, однако выпускникам тюменской школы сообщили не все результаты экзаменов, поэтому выпускной вечер пришлось перенести на две недели. Он пройдет в понедельник, 3 июля.

Напомним, что в Тюмени 23 и 24 июня выпускникам одиннадцатых классов вручат аттестаты об окончании средней школы. К этому времени закончится основной этап сдачи ЕГЭ. В этом году из школ области выпустятся почти 11 тысяч ребят.

В субботу прошел выпускной в Тюменском президентском кадетском училище. 87 ребят из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новосибирской областей, Сахалина, Санкт-Петербурга и Москвы получили аттестаты о среднем общем образовании из рук губернатора Александра Моора.