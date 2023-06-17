МТЦ «Космос» в Тюмени бесплатно покажет спектакль-инсталляцию в честь Всемирного дня беженцев

Фото: https://vk.com/teatrkosmos

С 27 по 30 июня в Молодежном театральном центре «Космос» пройдут показы инсталляции «Бежать нельзя остаться». Событие приурочено ко Всемирному дню беженца и проводится при поддержке УВКБ ООН в России. Вход по регистрации. В течение четырех дней состоится 12 показов постановки «Бежать нельзя остаться». Всех желающих ждут в 14:00, 17:00 и 20:00. Чтобы стать зрителем, необходимо оставить заявку в группе «Космоса» в социальной сети ВКонтакте.

Инсталляция «Бежать нельзя остаться» поставлена по одноименному комиксу. Сюжет графического романа раскрывает историю 7 детей, которые переехали из разных стран. Число 7 в спектакле также обладает особым смыслом. Через него раскрываются образы и символы семи стран: Палестины, Йемена, Демократической Республики Конго, ЦАР, Сирии, Южного Судана, Афганистана.

Вводная часть инсталляции состоит из слов режиссера. После нее зрители могут перейти к кубам, на которых расположены QR-коды. Они нужны, чтобы понять значение и смысл расположенных на объектов: например, ароматического пробника, фотографий или флагов. Изучать инсталляцию можно в свободном порядке.

- Во Всемирный день беженца неравнодушные отдают дань уважения силе, стойкости и храбрости людей, которые покинули свою страну, чтобы спасти жизнь. Наша команда также сопереживает тем, кто вынужденно уехал. Поэтому решили чуть глубже познакомить тюменцев с этой проблемой и показать, что чувствуют беженцы, — рассказала Оксана Сысоева, исполняющая обязанности руководителя «Космоса».

Режиссеры проекта — Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. Куратор инсталляции — Александрина Шаклеева, театровед, театральный критик, эксперт «Золотой маски».