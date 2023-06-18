В Тобольске стартовали летние исследовательские школы для молодежи

Фото: группа «Аптекарский сад I Тобольск», соцсети

В тобольском Аптекарском саду стартовали летние исследовательские школы для молодежи от 14 до 23 лет.

Инициаторы мероприятия - команда Школы талантов. Они подготовили для ребят лаборатории по трем направлениям: «Медиа», «Экология» и «Арт». Работать тематические площадки будут до 30 июня.

В «Медиа» тоболяков научат создавать контент, вести блог, записывать подкасты и видеоролики. Также молодежь узнает от экспертов об актуальных форматах, которые можно использовать в своей деятельности. На направлении «Экология» участники обсудят, как популяризировать экологичный образ жизни. А на «Арте» юные создатели разработают под руководством наставников прототипы арт-объектов для города.

Итогом каждого направления станет исследовательский продукт, который представят жителям Тобольска. Также предложенные концепции лягут в основу проектной деятельности молодых людей.

С полной программой событий проекта можно познакомиться в группе «Аптекарский сад I Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что летние исследовательские школы реализуются при поддержке гранта губернатора Тюменской области и Фонда президентских грантов. Суммарно проект поддержали на 649 130 рублей.