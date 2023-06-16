Лось, потеря трудоспособности и 200 тысяч: житель Вагайского района избил односельчанин и пытался взорвать его дом

Фото: прокуратура Тюменской области.

Пьяная выходка 42-летнего Ильнура из Вагайского района закончилась уголовным делом и реальным сроком. В ноябре 2021 года мужчина в небольшой деревне Тамбуряны вместе с другом ворвались в дом общего приятеля и пытались с помощью рэкета украсть у него мясо лося. Хозяин дома попытался дать отпор обидчикам и выставить непрошеных гостей на улицу.

Однако в ответ получил несколько ударов кастрюлей по голове, пару пинков в живот. Когда потерпевший потерял сознание, преступники уже скрылись.

– Они решили расправиться с несчастным, взорвав его дом с помощью бытового газа, и таким образом скрыть следы преступления. Для этого открутили вентиль 50-литрового газового баллона и, надеясь на взрыв, скрылись с места преступления. К счастью мужчина очнулся, подполз к баллону и перекрыл вентиль, – рассказали в Вагайском районном суде.

Мужчину экстренно госпитализировали в больницу села Дубровное, где ему была проведена сложная операция. Однако он потерял возможность работать в течение пяти месяцев.

На суде Ильнур несколько раз извинялся перед пострадавшим соседом. Даже выплатил ему 20 тысяч рублей в счет погашения морального вреда. Однако сельчанин не принял извинений от обидчика и попросил наказать всех участников преступления. С подсудимых мужчина требовал 100 тысяч рублей моральной компенсации.

Суд оставил Ильнура на свободе, присудив ему четыре года условно, а также с него взыскали 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей стороны. Но подельника обвиняемого никак не наказали – за недоказанностью вины.