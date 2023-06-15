«Все было залито кровью»: житель Ялуторовска остался без глаза после сделанного замечания в адрес незнакомца

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Ялуторовска остался без глаза после сделанного им замечания в адрес незнакомца в местной забегаловке. Подробности трагедии рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 3 февраля 2023 года в местном магазине-баре под названием «BEER-Маркет». Пострадавший ялуторовчанин, как и продавец магазина, сделал замечание пьяному мужчине, который закурил сигарету в помещении заведения.

– Позже Михайлюк (обвиняемый) вызвал потерпевшего на улицу для разговора. В ходе ссоры с потерпевшим нанес последнему один удар по голове неустановленным предметом, обладающим рубящими свойствами и имеющим острую кромку, – заявили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На видеозаписи, которая попала в социальные сети, видно, как житель Ялуторовска вбежал в помещение после драки с обидчиком, вся его рука и пол были залиты кровью. Она текла из глаза пострадавшего. В один момент началась паника, сотрудники заведения стали кричать и звонить в скорую помощь. Михайлюк пытался проникнуть в помещение, чтобы, судя по всему, добить пострадавшего, но посетители и работники забаррикадировали двери. Они пытались избежать страшного.

Врачи диагностировали у мужчины сквозное ранение левой глазницы и левого глаза с выпадением внутренних оболочек левого глаза, а также другие телесные повреждения, включая ссадины и гематомы по всему телу.

В свое оправдание в зале суда ялуторовчанин сказал, что ему лишь не понравилось грубое замечание потерпевшего. В результате суд вынес Михайлюку наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей стороне 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.