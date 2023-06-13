Житель Тюменской области умер после укуса клеща

Пятеро жителей Тюменской области в 2023 году заболели клещевым энцефалитом. Фото: Татьяна Коркина

При заболевании энцефалитом иммунная система получает ошибочные сигналы и начинает атаку на собственные клетки. Развитие воспаления происходит очень быстро, лечение осуществляется исключительно в стационаре, иногда в реанимационном отделении. Последствия энцефалита непредсказуемы – в лучшем случае наступает полное выздоровление, в худшем – летальный исход. Даже если лечение завершится успешно, процесс реабилитации может затянуться на несколько месяцев и даже лет.

Без надлежащего лечения заболевание часто принимает хроническую рецидивирующую форму. В нынешнем сезоне выявлен первый случай смерти от укуса клеща в Тюменской области. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо.

– Пятеро жителей Тюменской области в 2023 году заболели клещевым энцефалитом. Один из случаев, к сожалению, закончился летально. Клещи у нас в регионе жили, живут и будут жить, поэтому прививаться нужно обязательно, – уточнила Галина Шарухо в эфире программы «Час Тюмени» на радио.

В трети исследуемых клещей обнаружен вирус боррелиоза, или болезнь Лайма. На сегодняшний день от этой болезни пострадали в Тюменской области 16 человек.

Напомним, от клещевого энцефалита в регионе за 2022 год умерли четыре человека.