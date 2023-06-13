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Общество13 июня 2023 5:40

Тюменцы в День России заметили на улицах города очередного эксгибициониста

Жителям удалось сфотографировать молодого парня на пешеходном переходе
Виктория Гаврик
Жителям удалось сфотографировать молодого парня на пешеходном переходе

Жителям удалось сфотографировать молодого парня на пешеходном переходе

Фото: Татьяна Коркина

Популярная у извращенцев забава дошла и до Тюмени. Как сообщают жители в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», в центре города завелся эксгибиционист. Мужчина расхаживал по улицам Тюмени совершенно голый. Сначала парень гулял в одних трусах, а потом решил избавиться и от них. Инцидент произошел 12 июня.

Жителям удалось сфотографировать молодого человека на пешеходном переходе. В полиции «КП»–Тюмень» рассказали, что мужчину задержали и передали в медицинское учреждение. О состоянии молодого человека не сообщается.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Редакция «КП»–Тюмень» ожидает официальный комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.

Отметим, жители неоднократно жалуются на извращенцев, которые часто разгуливают по городу. В марте 2023 года в Тюмени на улице Депутатов прохожие засняли онаниста в кустах. Жители предупредили мам с детьми и рекомендовали им осторожно передвигаться по городу. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что мужчина прячется за ветвями деревьев. Когда тюменец заметил слежку, то быстро сбежал.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ