Тюменцы в День России заметили на улицах города очередного эксгибициониста

Жителям удалось сфотографировать молодого парня на пешеходном переходе Фото: Татьяна Коркина

Популярная у извращенцев забава дошла и до Тюмени. Как сообщают жители в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», в центре города завелся эксгибиционист. Мужчина расхаживал по улицам Тюмени совершенно голый. Сначала парень гулял в одних трусах, а потом решил избавиться и от них. Инцидент произошел 12 июня.

Жителям удалось сфотографировать молодого человека на пешеходном переходе. В полиции «КП»–Тюмень» рассказали, что мужчину задержали и передали в медицинское учреждение. О состоянии молодого человека не сообщается.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Редакция «КП»–Тюмень» ожидает официальный комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.

Отметим, жители неоднократно жалуются на извращенцев, которые часто разгуливают по городу. В марте 2023 года в Тюмени на улице Депутатов прохожие засняли онаниста в кустах. Жители предупредили мам с детьми и рекомендовали им осторожно передвигаться по городу. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что мужчина прячется за ветвями деревьев. Когда тюменец заметил слежку, то быстро сбежал.