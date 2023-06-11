Тюменцы выиграли в международном конкурсе соцрекламы

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В начале июня завершился XIII международный фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь». Среди победителей двое тюменцев.

Первое место в номинации «Мы вместе» и денежное вознаграждение в 35 000 рублей получил Шамиль Агаев. Социальная реклама «Не инвалиды» посвящена людям с нарушением слуха. Среди не говорящих на русском героев слабослышащая девушка. На языке жестов она произносит фразу «Я не инвалид, я просто не знаю вашего языка». Главный посыл – напомнить, что необходимо оставаться человечными по отношению к людям, которые отличаются от нас.

Третье место в номинации «Нет вредным привычкам» заняла команда онлайн-проекта «Киберпатруль Тюменской области» с роликом «Обычный подросток». В своей работе тюменцы показали, какие внешние метаморфозы могут произойти с ребенком, который употребляет наркотики. Подросток может оправдывать и маскировать маркеры зависимости. Но родителям важно не упустить первые признаки, своевременно обратиться к специалистам и помочь ребенку справиться с пагубной привычкой. Тюменцы также получили приз в размере 10 000 рублей.

– Мы не задавались целью победить, но приятно, что работу признали одной из лучших. Участвовали в конкурсе, чтобы попробовать свои силы и получить новый опыт. Рады, что ролик «Обычный подросток» увидит большее количество людей. Надеемся, что он убережет как подростков, так и родителей от ошибок и заставит задуматься о ценности жизни, – рассказала Валерия Иванова, руководитель онлайн-проекта «Киберпатруль Тюменской области».

Отметим, что в этом году на фестиваль-конкурс поступило 925 заявок из 72 регионов России и 4 стран по пяти номинациям: «Нет вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь» и «Мы вместе». Лучшими стали 17 социальных работ, которые покажут в кинозалах и кинотеатрах, открытых в рамках нацпроекта «Культура». Общий призовой фонд – 300 тысяч рублей.