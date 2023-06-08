Тюменцы в доме на Дзержинского несколько недель сидят без воды из-за аварии

Управляющая компания никаких мер пока не приняла. Фото: Виктория Гаврик

Жители пятиэтажного дома в Тюмени на улице Дзержинского, 31 пожаловались на затопленный подвал. Казалось бы, рядовая проблема, избавиться от которой можно за пару дней. На самом деле уже несколько недель вода стоит, а управляющей компании совсем не до нее. Жильцы опасаются, что осенью рассыпающаяся труба горячего водоснабжения не сможет обеспечить их отоплением.

«В доме 31 на Дзержинского продолжается беспредел. В доме два подвала, второй закрыла УК на ключ, чтобы жители не видели, что там делается. Просим провести обследование подвала в рамках текущего ремонта по предписанию прокуратуры, но жильцов игнорируют. Не известно, когда дадут горячую воду после опрессовки, потому что во втором подвале стоит теплоузел 60-х годов, ошпариться от которого очень легко. Не говоря о рассыпающихся трубах отопления, которое может не запуститься осенью. Фонд капремонта вообще выдал, что общий износ дома 1961 года 7%», – возмущены местные жители.

В администрации города уточнили, что жилой дом находится в управлении ООО «УК «Тюменьдорцентр». 15 мая 2023 года специалистами департамента городского хозяйства совместно с представителями УК проведен визуальный осмотр подвального помещения дома.

Фото: соцсети.

– Установлено, что подвальное помещение не затоплено, внутридомовые инженерные сети протечек не имеют, местами имеется влажный грунт. По информации УК, подвальное помещение находится в удовлетворительном состоянии, на внутридомовых инженерных сетях утечки отсутствуют. В настоящее время сотрудниками УК проводятся работы по подготовке общего имущества дома № 31 на улице Дзержинского, в том числе внутридомовых сетей отопления к отопительному периоду 2023 – 2024 годов Услуга горячего водоснабжения в этом доме будет возобновлена после завершения гидравлических испытаний внутридомовых сетей горячего водоснабжения (запуск запланирован ориентировочно на 09.06.2023 года), – уточнили в пресс-службе городской администрации.

В Госжилинспекции Тюменской области сообщили, что также выезжали на место, проводили осмотр вместе с сотрудниками прокуратуры.

– Жалоба от собственников квартир поступала к нам. Специалисты Госжилинспекции совместно с сотрудниками прокуратуры провели осмотр помещения, были выявлены нарушения юридическими лицами требований, установленных жилищным законодательством. Управляющей компании было выдано предписание об устранении нарушений, – рассказали редакции «КП»-Тюмень» в пресс-службе ГЖИ Тюменской области.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечение указанных лиц к административной ответственности.

Фото: соцсети.

– Проверка проводилась, заявителям дан письменный ответ о принятых мерах, – кратко ответили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области на устный запрос редакции.

«КП»-Тюмень» направила письменный запрос в пресс-службу прокуратуры о подробностях происшествия.