Житель Тюменской области избил беременную жену до выкидыша

Девушка потеряла ребенка и он зарезал ее ножом. Фото: Татьяна Коркина

Тридцатисемилетний житель Тюменской области Денис Кунгурцев осужден на 12,5 лет колонии строгого режима за жестокое избиение бывшей беременной жены, у которой после инцидента случился выкидыш. Мужчина безжалостно избил экс-супругу, которая впоследствии потерял ребенка. Трагедия произошла в Армизонском районе в 2015 году.

Однако на этом изверг не остановился, через несколько недель Денис Кунгурцев предположил, что бывшая жена избавилась от малыша специально.

— Находясь в автомобиле своей бывшей возлюбленной, нанес ей многочисленные удары ножом. Выбравшись из салона, женщина начала звать на помощь, но он продолжил наносить удары (эксперты установили не менее 30 ранений). В результате полученных телесных повреждений гражданка скончалась на месте. Совершив убийство, Кунгурцев сел в машину и уехал с места преступления, — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В начале 2023 года заключенный направил кассационную жалобу, которой хотел оспорить наказание, заявив, что суд не учел смягчающие обстоятельства уголовного дела. В связи с истечением сроков давности совершенных преступлений, по постановлению Армизонского районного суда прекращено уголовное дело по обвинению 38-летнего Дениса Кунгурцева в краже, причинении легкого вреда здоровью и угоне автомашины.

Изучив материалы дела, суд смягчил наказание тюменцу в виде 9 лет исправительной колонии строгого режима. Также суд оставил за потерпевшими право на возмещение причиненного ущерба и компенсацию морального вреда.