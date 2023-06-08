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Политика8 июня 2023 5:45

Названа дата губернаторских выборов в Тюменской области

Они пройдут в сентябре 2023 года
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Тюменской облдумы

Фото: пресс-служба Тюменской облдумы

Сегодня парламентарии Тюменской областной думы на очередном заседании назначили выборы губернатора региона. Они пройдут 10 сентября 2023 года, постановил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

– Дорогие избиратели! Не упустите возможность проявить свою гражданскую позицию и внести вклад в развитие региона! Обязательно приходите на избирательные участки 10 сентября 2023 года, мы ждем каждого из вас! – призвал парламентарий.

Напомним, что в губернаторы Тюменской области баллотируются несколько кандидатов от разных партий: действующий глава региона Александр Моор, депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин и ямальский парламентарий Денис Садовников.

Добавим, что сегодня депутаты утвердили кандидатуру уполномоченного по правам человека Тюменской области в лице Олега Датских.

Политика: ВЫБОРЫ