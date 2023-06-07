«Собаки умирали в мучениях»: жители пожаловались на догхантеров в Тобольске

Одна из собак была беременна. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тобольска заявили о появившемся в районе историко-мемориального комплекса «Искер» догхантере. По словам пользователей социальных сетей, несколько сторожевых собак стали жертвами собаконенавистника, съев отраву на улице. Несколько часов животные мучились с болями, а потом погибли. Трагедии произошли с 1 по 2 июня.

– За сутки с 1 по 2 июня 2023 года отравлены сторожевые собаки историко-мемориального комплекса «Искер». 1 июня вечером беременная собака по кличке Лада прибежала со стороны аллеи Шейхов и с визгом упала замертво... 2 июня утром побежала за белкой собака Цезарь и не вернулся, нашли по дороге с кладбища мёртвой во второй половине дня... – рассказала тоболячка.

Фото: соцсети.

Жители предположили, что симптомы и вид мертвых собак заставляют задуматься, что животные погибли от отравления, возможно крысиным ядом или другой неизвестной гадостью. И это, как оказалось, не единичный случай в их районе. Подобные инциденты происходили и раньше, утверждает жительница Тобольска.

В полицию сотрудники историко-мемориального комплекса «Искер» обращались, написали заявление по факту убийства животных. Это редакции «КП»-Тюмень» подтвердили в пресс-службе МО МВД России «Тобольский». В правоохранительных органах сообщили, что взяли ситуацию на контроль, проводится проверка.

Фото: соцсети.

– По данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение, – рассказала пресс-секретарь тобольской полиции Екатерина Копшаева.

Отметим, что подобные действия догхантера подпадают под уголовную ответственность. Санкция статьи подразумевает серьезное наказание: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение, арест и даже лишение свободы (в зависимости от тяжести преступления).

Приговоры по таким делам в Тюменской области выносят крайне редко. Например, в Тюмени в марте 2023 года Александра Шабанова, который разрубил псу голову, а потом пытался избавиться от его тела, дали год исправительных работ и обязали выплачивать 10% от зарплаты. Собака стала инвалидом на всю жизнь, однако сумела выжить благодаря опытным ветеринарам и неравнодушным волонтерам.