«Сейчас я вам устрою»: тюменец облил участкового бензином и хотел поджечь

На судебном заседании свою вину тюменец не признал. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области суд вынес приговор в отношении Эдувардта Эйснера, который обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья участкового. Судом было установлено, что 5 августа 2022 года полицейский вместе с судебными приставами прибыл к дому подсудимого.

– Сотрудники Ишимского МОСП законно потребовали от Эдувардта обеспечить доступ сотрудникам ООО «Газпром межрегионгаз Север» к газоиспользующему оборудованию, установленному на территории его домовладения. Однако требования исполнены не были. После чего мужчина высказал в адрес присутствующих лиц угрозы словами «Сейчас я вам устрою», направился к хозяйственным постройкам домовладения, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сотрудник полиции начал догонять мужчину, а тот облил оперативника легковоспламеняющейся жидкостью, достал спички и высказал угрозу применения насилия. На судебном заседании свою вину тюменец не признал, заявив, что агрессии к приехавшим не проявлял, а хотел урегулировать конфликт в соответствии с законом.

Изучив материалы дела, суд оставил Эдувардта Эйснера на свободе, назначив ему два года условно, с испытательным сроком в два года.