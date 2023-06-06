Жительница Тюменской области 5 июня пострадала при наезде электрички на станции Озеро Андреевское

Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в одну из больниц Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области устанавливают обстоятельства травмирования женщины электропоездом. Трагедия произошла 5 июня. Сообщение о том, что на входных стрелках станции Озеро Андреевское пострадала пожилая женщина, поступило в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, на 2 155-м километре станции Озеро Андреевское электропоездом сообщения Тюмень – Ишим была травмирована жительница Тюменского района.

– Машинист увидел человека на небезопасном расстоянии от рельса и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако наезда избежать не удалось, так как женщина находилась в габарите поезда, – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в одну из больниц Тюмени с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

– Вызов поступил 5 июня в 19.35, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 19.38. После осмотра и оказания помощи доставлена в ОКБ № 2. Пациентка госпитализирована в отделение реанимации, где ей оказывается вся необходимая помощь. Врачи оценивают состояние пациента, как тяжелое, – рассказали журналисту «КП»–Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Транспортные полицейские напомнили жителям, что железная дорога – это зона повышенной опасности и движение вдоль железнодорожных путей разрешается не ближе 5 метров от крайнего рельса.