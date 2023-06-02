В Тюменской области задержали 70-летнюю пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях

Фото: МВД России.

На автодороге Екатеринбург – Тюмень сотрудниками Главного управления по обороту наркотиков и Госавтоинспекции Тюменской области остановлен автомобиль Lada Granta. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике полицейские обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой, рассказали в пресс-службе МВД России.

В карасях оперативники обнаружили 41 сверток со спайсом, спрятанный внутри каждой рыбы. Водитель автомобиля сообщил, что пакеты с карасями принадлежат пожилой пассажирке. 70-летняя пенсионерка на допросе призналась, что пыталась провезти наркотические вещества из Екатеринбурга в Тюмень для дальнейшего распространения. Однако криминальную доставку пресекли правоохранительные органы.

– Я раньше была судима за распространение наркотиков. Сейчас задержана за провоз наркотических веществ в рыбе, – призналась 70-летняя тюменка в ходе допроса.

Пожилая преступница пыталась провезти спайс общей массой 800 грамм, выяснили сотрудники полиции после проведенной экспертизы. Запрещенные вещества тюменка приобрела в Екатеринбурге. Следователи завели на нее уголовное дело.

По решению суда пенсионерка будет находиться под домашним арестом до вынесения приговора.