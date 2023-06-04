Ветврач Даниил Шумеляк открыл в Голышманово ветклинику с операционной и стационаром

Мужчина давно мечтал об этом Фото: Вера Зенина

Молодой ветеринар из поселка Голышманово Даниил Шумеляк исполнил свою мечту: переоборудовал квартиру под ветклинику с операционной и стационаром. Здорово помог ему в этом деле социальный контракт - он получил от государства 350 тысяч рублей.

- На выделенные по соцконтракту средства я приобрел стол, шкафы, стеллажи, лекарства, клетки для стационара. В операционную купил специальный стол, процедурные столики, хирургический коагулятор, который препятствует кровотечению во время операции и сухожарочный шкаф для стерилизации хирургических инструментов, - рассказал ветврач.

Кроме того, на свои кровные средства мужчина приобрел портативный аппарат УЗИ и гематологический анализатор крови.

- С их помощью я могу быстро поставить точный диагноз и помочь животному, - отметил специалист.

Всего в ветклинике Даниила двенадцать койко-мест для кошек и одно для собаки, однако он также лечит и сельхозживотных, а запись к нему расписана на две недели вперед. Кроме того, мужчина консультирует клиентов местной ветеринарной аптеки.