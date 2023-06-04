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Общество4 июня 2023 5:02

Ветврач Даниил Шумеляк открыл в Голышманово ветклинику с операционной и стационаром

На деньги, полученные от соцконтракта, он переоборудовал свою квартиру
Светлана БОРИСОВА
Мужчина давно мечтал об этом

Мужчина давно мечтал об этом

Фото: Вера Зенина

Молодой ветеринар из поселка Голышманово Даниил Шумеляк исполнил свою мечту: переоборудовал квартиру под ветклинику с операционной и стационаром. Здорово помог ему в этом деле социальный контракт - он получил от государства 350 тысяч рублей.

- На выделенные по соцконтракту средства я приобрел стол, шкафы, стеллажи, лекарства, клетки для стационара. В операционную купил специальный стол, процедурные столики, хирургический коагулятор, который препятствует кровотечению во время операции и сухожарочный шкаф для стерилизации хирургических инструментов, - рассказал ветврач.

Кроме того, на свои кровные средства мужчина приобрел портативный аппарат УЗИ и гематологический анализатор крови.

- С их помощью я могу быстро поставить точный диагноз и помочь животному, - отметил специалист.

Всего в ветклинике Даниила двенадцать койко-мест для кошек и одно для собаки, однако он также лечит и сельхозживотных, а запись к нему расписана на две недели вперед. Кроме того, мужчина консультирует клиентов местной ветеринарной аптеки.

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