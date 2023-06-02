Совместный бизнес, имущество и кредиты, наследство, алименты и налоговые вычеты

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Семья в юридическом смысле – это свободный и равноправный союз мужчины и женщины, предполагающий взаимные права и обязанности. Совместно нажитое имущество и дети – это фундамент семьи и в то же время камень преткновения в том случае, когда супруги принимают решение о разводе, разделе общего состояния и определении места жительства детей. Об этих и многих других правовых аспектах семейной жизни на форуме «Семья» рассказали эксперты в области юриспруденции.

Каждая семья постепенно обрастает не только собственными традициями, но и совместно нажитым имуществом, общим бизнесом, кредитами и другими обязательствами друг перед другом и перед обществом. Чтобы помочь супругам и родителям разобраться в многообразии финансовых, налоговых и других не менее важных правовых вопросов, организаторы областного форума «Семья» в 2023 году организовали «Юридическую гостиную» – открытую образовательную площадку, лекции которой были подготовлены опытными практикующими юристами и адвокатами, членами Западно-Сибирской Правовой Палаты.

– Опыт проведения форума «Семья» показывает, что юридические основы семейной жизни волнуют очень многих. Эта та сфера, где всегда возникает большое количество самых разнообразных вопросов, ответы на которые можно узнать из лекций компетентных специалистов, выступивших спикерами образовательной площадки «Юридическая гостиная», чьи участники получили исчерпывающую информацию о налогообложении имущества и сделках с ним, об основных ошибках оформления совместного имущества и кредитов. В числе грустных, но при этом очень важных тем, которые были затронуты: наследство, бракоразводный процесс и определение места жительства детей. Обо всем этом участники юридической секции поговорили с экспертами, и общение получилось продуктивным и полезным, – подчеркнула руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

Развод и всё, что за этим следует

Модератором секции «Юридическая гостиная» выступила Мария Поветкина, адвокат Адвокатской палаты ЯНАО, эксперт семейного, налогового и гражданского права, член Западно-Сибирской Правовой палаты. Темой выступления спикера стал развод и все, что за этим следует.

Расторжение брака в семье, где есть дети, – непростой юридический процесс, где требуется учитывать множество нюансов, подчеркивает Мария Поветкина. На форуме обсудили вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются супруги в процессе бракоразводного процесса: алименты, определение места жительства детей и раздел совместно нажитого имущества.

– Хочется обратить внимание всех, кто находится в счастливых семейных отношениях, что к юристу нужно идти не тогда, когда назревает или разгорается конфликт, а заранее, когда между супругами все благополучно. Я считаю, что в браке все должно быть открыто, прозрачно, имущество находиться на виду друг у друга. А чтобы у супругов было полное представление о состоянии дел, нужно прийти на консультацию к юристу, который задаст правильные вопросы, позволяющие оценить состояние юридического здоровья семьи.

Что такое юридическое здоровье, как его проверить и сберечь?

– Мне редко приходилось слышать, чтобы к юристам ходили просто так. И это, с одной стороны, понятно, а с другой, не совсем правильно, ведь профилактика – это наиболее эффективный метод решения многих проблем. Сравните: к врачам на медицинский чекап мы ходим регулярно. И такие систематические обследования организма, получившие достаточно широкое распространение, позволяют лучше заботиться о здоровье, – рассуждает адвокат Мария Поветкина.

По словам автора идеи правового чекапа, каждый человек должен периодически или хотя бы однажды посетить консультацию юриста, чтобы выяснить, здоров ли он юридически и знает ли последствия своих решений и связанные с ними перспективы:

– Когда ко мне обращаются клиенты с запросом на юридическую помощь в бракоразводном процессе, я всегда предлагаю начать с консультации. И в пятидесяти процентах случаев супруги передумывают разводиться или как минимум возвращаются после нашей встречи домой, разбираются в документах, взвешивают свое намерение и последствия решения о разводе. Одним словом, сначала думают и только потом начинают эмоционировать. Потому что на эмоциях люди часто делают глупости, – поясняет адвокат и делится рекомендациями, призванными помочь супругам легче пережить бракоразводный процесс и всё, что за этим следует.

Консультация адвоката – первый шаг к экологичному разводу

Рекомендация первая: когда появляется мысль о разводе – речь даже не о намерении развестись, а именно о раздумьях, первое, что нужно сделать, – сходить к юристу и проверить свое юридическое здоровье. Затем нужно собрать документы на совместно нажитое имущество, которое есть у супругов, и узнать на консультации у специалиста, каким образом оно будет делиться.

Если в семье есть дети, необходимо заранее выяснить, какие права по закону есть у родителей, и решить такой вопрос, как определение места жительства ребенка. Это то, что нужно выяснить первым делом при возникновении мыслей о разводе, и только после этого можно принимать окончательное решение о расторжении брака.

– Нужно составить для себя детальное представление о существовании семьи после развода. Поделюсь своим опытом: в моей практике были пары, которые, узнав все нюансы предстоящего раздела имущества и выяснения своих прав как разведенных родителей, передумывали разводиться. И все чаще встречается явление, которое я называю «экологичный развод». Это когда жена и муж совместно приходят на консультацию к юристу и просят подробно рассказать, что их ждет дальше. И это очень радует, потому что бракоразводный процесс без обмана, интриг и конфликтов проходит намного спокойнее, – объясняет Мария Поветкина.

Рекомендация вторая: если получилось так, что кто-то из супругов уже подал на развод, нужно точно так же первым делом идти к юристу. Если эмоции зашкаливают и мешают договариваться, стоит подумать о том, чтобы обратиться к медиатору, чтобы поработать над ситуацией психологически.

– Еще одна моя рекомендация для родителей – обязательно определить место жительства детей, пока вы в мире. Пока нет вопросов, с кем будет проживать ребенок после развода, лучше зафиксировать этот момент на бумаге. Очень часто бывает так, что родители начинают своими детьми манипулировать, и в результате дети страдают. Своим клиентам я рекомендую сразу, когда пара разводится, делать все вместе в одном иске: то есть мы разводимся, делим имущество, определяем место жительства детей и размер алиментов, если таковые нужны паре.

Важный момент: имущество желательно делить в течение трех лет после расторжения брака, не затягивать с решением этого вопроса, чтобы потом не было проблем в виде пропуска исковой давности.

– Рисков для бывших супругов сейчас много, один из самых частых – это банкротство физических лиц, поэтому подходить к бракоразводному процессу нужно грамотно. Я считаю, что понимание, как будут обстоять дела в случае развода, – это залог здоровых семейных отношений, когда каждый в паре знает, что как бы ни сложилось завтра, он юридически защищен. Поэтому консультация юриста становится шагом к счастливой семье, – подчеркивает адвокат Мария Поветкина.

Как положено друзьям, всё мы делим пополам?

Еще одной актуальной для многих стала тема лекции «И в горе, и в радости», в рамках которой участникам форума «Семья» узнали об основных ошибках оформления совместного имущества, правовых последствиях таких шагов и нюансах получения наследства. Обо всем этом рассказала Мария Шатохина, совладелец консалтинговой компании «ПРЭФИШ», генеральный директор союза «Западно-Сибирская Правовая Палата».

– Споры о дележе после развода нажитого в браке добра считаются сложными и долгими. В общих чертах правила такого деления знают все: нажитое в браке распределяется пополам между бывшими супругами. Но за простой формулой скрывается масса подводных камней, которые могут быть незнакомы гражданам, – объясняет Мария Шатохина.

Согласно 34 статье Семейного кодекса, нажитое в браке имущество считается совместной собственностью: доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской или интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и прочие выплаты, не имеющие целевого назначения. Но деньги целевого назначения – материальная помощь, возмещение ущерба по утрате трудоспособности и прочие подобные выплаты – собственность личная.

Общим достоянием будет и то, что куплено за счет совместных доходов. Это движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в коммерческие организации. Заканчивается этот список словами «и другое нажитое супругами имущество» независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо оформлено и кто из супругов вносил деньги. Кроме того, не является общим совместным имущество, хоть и приобретенное во время брака, но купленное на личные средства каждого из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Наследники – в очередь!

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется также по согласию супругов. Режим совместной собственности может быть изменен супругами по их взаимному согласию. К примеру, путем заключения брачного договора или соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Установленный законом режим совместной собственности может быть изменен также по требованию заинтересованного лица в судебном порядке.

В случае смерти одного из супругов изменить законный режим совместной собственности на имущество по соглашению уже невозможно в связи с отсутствием одного из субъектов правоотношений. Изменить установленный режим собственности в случае открытия наследства может только суд.

– По общему правилу, в случае смерти одного из супругов, пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иное не было предусмотрено брачным договором, соглашением о разделе имущества, совместным завещанием супругов, наследственным договором или судебным актом, – рассказывает адвокат, юрист Мария Шатохина.

Переживший супруг в силу закона является наследником первой очереди, призываемой к наследованию, наряду с детьми и родителями умершего лица. Такой порядок наследования может быть изменен путем составления завещания. Например, если один из супругов составил завещание на все имущество в пользу своего сына, то иные наследники к наследованию не призываются, поскольку положения закона изменены волей завещателя.

– Однако здесь нужно учитывать, что отдельные категории лиц не могут быть лишены наследства в полном объеме. То есть даже если завещание составлено на другого человека, существует категория так называемых обязательных наследников, которые всегда имеют право на наследственное имущество. Это прежде всего несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, супруги и родители. О правах этих лиц подробно расскажет нотариус при оформлении завещания, – комментирует закон эксперт.

Права наследников подтверждаются путем выдачи свидетельства о праве на наследство. Одновременно нотариусом будет определена доля пережившего супруга, которая подтверждается путем выдачи нотариусом специального документа – свидетельства о праве собственности.

Таким образом, переживший супруг наследодателя одновременно может обладать комплексом прав – и правом наследования, и правом на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем, являющегося их совместной собственностью.

В состав наследства включается все имущество наследодателя, включая его долю в имуществе другого супруга, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Каждый, у кого нет недвижимости, мечтает ее купить. У кого есть – продать

«Отдаем и возвращаем»: участники лекции с таким названием поговорили о налогообложении имущества и сделок с ним, а также о порядке оформления и получения имущественных и налоговых вычетов. Спикером образовательной площадки «Юридическая гостиная», разъяснившим слушателям лекции все нюансы продажи движимого и недвижимого имущества, выступила Юлия Глячкова, основатель и исполнительный директор консалтинговой компании «Финанс Консалтинг», аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России. Публикуем основные моменты выступления эксперта.

Продажа недвижимого имущества

Жилая недвижимость – это земельные участки, садовые домики, нежилая недвижимость – апартаменты и коммерческая недвижимость. Налогообложение для физлиц: налог – НДФЛ, отчетность – 3-НДФЛ, для ИП налог и отчетность – система налогообложения. Минимальный срок владения: 3 года, если недвижимость получена в наследство или в подарок от члена семьи, а также если это продажа единственного жилья, и 5 лет во всех остальных случаях. При владении более минимального срока владения НДФЛ не платится, декларация не сдается. Если недвижимость продается ранее минимального срока владения, то платим НДФЛ и сдаем декларацию.

Имущественный вычет при продаже

Налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (имущественных прав). 1 000 000 рублей – максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в указанном имуществе. 250 000 рублей – максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже иного имущества, (автомобили, нежилые помещения, гаражи и прочие объекты).

Как и какие налоги нужно платить ИП при продаже имущества, какие моменты необходимо учитывать при сдаче жилой и нежилой недвижимости, как снизить связанные с этим риски физических лиц и индивидуальных предпринимателей – в презентации спикера форума «Семья» Юлии Глячковой.

– В этом году на форуме «Семья» у нас была возможность пообщаться с аудиторией в формате публичной консультации: мы с экспертами образовательной секции «Юридическая гостиная» сначала выдавали теоретический блок информации, затем иллюстрировали действие закона практическими примерами и просили задавать конкретные вопросы. Получилось живое, интересное и продуктивное общение. Мы с коллегами не только предоставили участникам нашей секции теоретические выкладки, но и дали практические рекомендации, то есть оказали реальную помощь, проконсультировав слушателей наших лекций по конкретным вопросам, – поделилась впечатлениями от работы юридической образовательной секции спикер Юлия Глячкова.

Напоминаем, что все фотографии с форума «Семья» выложены в открытом доступе в группе семейного проекта «Создавая будущее».

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).