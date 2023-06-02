Шумные байкеры и автогонщики не дают спать жителям в центре Тюмени

Жалобы на ночной шум поступают от жителей домов на Герцена, Дзержинского и Карла Маркса. Фото: Виктория Гаврик

Жители центра Тюмени с приходом лета снова страдают от тусовок молодых автомобилистов, которые ночами проводят импровизированные соревнования по автозвуку и гоняют по городским улицам, используя оглушительный звук, от которого просыпается все.

– Каждую ночь мимо нашего дома на Холодильной проносятся несколько машин с оглушительной музыкой, ревом мотора, иногда слышны крики тусовщиков. Они еще специально походу выбирают время, поближе к двум-трем часам ночи, когда люди уснут и проносятся мимо жилых домов. Окна приходится закрывать, а на улице и ночью духота, жарко, как жить?! Либо просыпаться каждую ночь от рева машин, либо задыхаться от жары, – восклицает местный житель Илья Медведев.

Жалобы на ночной шум из-за автомобилистов поступают также от жителей многоэтажных домов на Герцена, Дзержинского и Карла Маркса.

В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что шум от автомобилей ночью приравнивается к нарушению закона о тишине, который вступил в силу весной 2022 года. В постановлении указано, что в выходные и праздники нельзя шуметь с 22.00 до 9.00, а в будние до 8 утра. В законе «О тишине» прописано, что ночью нельзя кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, передвигать тяжелые предметы, запускать салюты и громко сигналить.

– Не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 21 до 8 часов с понедельника по пятницу. В выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни – с 22 до 10 часов. Использование звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, и проведение ремонтных работ запрещены с 13 до 15 часов ежедневно, – уточнила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова в ответ на запрос журналиста «КП»–Тюмень».

Если под окнами шумят в то время, когда этого делать нельзя, в первую очередь рекомендуется обратиться в полицию. Также можно позвонить вашему участковому. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения полагается штраф для физлиц на сумму от 100 до 500 рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 6.4 КоАП – это нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений повлечет ответственность в виде административного штрафа для физлиц в размере от 500 до 1 000 рублей, сообщили в ГИБДД Тюменской области.