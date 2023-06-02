Молодой тюменец погиб при падении с 10 этажа дома на улице Демьяна Бедного

Медики констатировали смерть пациента. Фото: Татьяна Коркина

Несчастный случай произошел в Тюмени в многоэтажном доме на улице Демьяна Бедного, 98, корпус 4. Из окна квартиры выпал неизвестный мужчина. Трагедия произошла накануне, 1 июня 2023 года. По словам очевидцев, мужчина сидел на кондиционере, а потом упал вниз. Тюменец скончался на месте.

– Вызов поступил в 22.11. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 22.21. Медики констатировали смерть пациента, – сообщили журналисту «КП»–Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

К сожалению, это не единственная трагедия в Тюмени за текущую неделю. 18-летняя девушка и 21-летний парень упали с моста Челюскинцев в Туру. Мужчину нашли в воде спустя несколько часов водолазы. На поиски девушки понадобились почти сутки. Следователи заинтересовались несчастным случаем и инициировали проверку.