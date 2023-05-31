Виталия Бережного, осужденного за убийство 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени, перевели в Бутырскую тюрьму

Фото: телеграм-канал Московского городского суда.

Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой, перевели в московское СИЗО № 2. Об этом журналисту «Комсомольской правды» сообщила адвокат тюменца Анастасия Волк. По словам правозащитницы, уголовное дело сейчас находится на этапе обжалования.

– Моего подзащитного Виталия Бережного перевели в московское СИЗО № 2. Дело находится в стадии обжалования. Мы готовимся к апелляции, – заявила Анастасия Волк.

Московское СИЗО № 2, куда перевели обвиняемого на прошедших выходных, больше известное как Бутырская тюрьма или «Бутырка».

26 мая Мосгорсуд вынес жителю Тюмени приговор за убийство ребенка в виде пожизненного срока в колонии особого режима. Решение суда вступит в силу только 5 июля 2023 года, а пока у стороны защиты есть время на подачу апелляции. Адвокаты Бережного готовят необходимые документы, чтобы обжаловать приговор суда в Москве. Анастасия Волк, Максим Бугаев и Александр Почуев продолжат доказывать невиновность Бережного.

Анастасия Волк ищет бывших присяжных заседателей, которые участвовали при рассмотрении уголовного дела в Тюмени. Кроме того, адвокат разыскивает присяжного заседателя, который был отстранен от участия при рассмотрении этого дела в московском городском суде и кандидатов в присяжные заседатели, участвовавшие в отборах по этому делу в Москве.

Напомним, Мосгорсуд вынес приговор тюменцу на основании вердикта коллегии присяжных, которая признала Бережного виновным в убийстве и изнасиловании Муравьевой. Следствием было установлено, что 30 июня 2021 года мужчина встретил девочку в подъезде жилого дома по улице Судостроителей в районе Лесобазы.

Обманным путем он заманил ребенка к себе в съемную квартиру, используя котенка, где совершил убийство. Тело Насти Муравьевой нашли правоохранительные органы через несколько месяцев, оно было герметично упаковано в пакеты и уложено в коробку. Труп мужчина спрятал на берегу озера Оброчное, а перед этим некоторое время хранил его у себя дома, уверены следователи.

Девочку обнаружили 19 августа, через пару дней был задержан предполагаемый убийца ребенка – Виталий Бережной. На первом допросе мужчина дал признательные показания, заявив, что в день исчезновения Насти он находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Впоследствии тюменец стал отрицать свою вину.