На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Lada Vesta насмерть сбил лося

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Тюменской области сегодня ночью, 29 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с лосем. Легковой автомобиль Lada Vesta переехал животное на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Лось скончался на месте происшествия. По словам водитель автомобиля, девушка не успела среагировать на дикое животное, которое внезапно вышло на проезжую часть.

— В 02:30 на 56-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Lada Vesta наехала на лося. В результате столкновения животное погибло, женщина 1981 года рождения получила травмы, — рассказали корреспонденту «Комсомольской правды Тюмень» в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Напомним, при причинении вреда животному миру с автомобилиста должны возместить ущерб, нанесенный государству. Так, за одного сбитого лося штраф составляет 80 тысяч рублей. За кабана – 30 тысяч рублей, за благородного оленя – 70 тысяч рублей, медведь оценивается в 60 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Таким образом, с автомобилиста, попавшего в ДТП с диким животным, может быть также взыскан ущерб, причиненный объектам животного мира, находящимся в собственности государства.

Отметим, в мае 2023 года произошло пять ДТП, где пострадали дикие животные.