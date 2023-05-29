Семерых утят спасли из канализационного слива в Тюмени

Фото: Telegram-канал «Пожары Тюменский район».

Добровольцы достали семерых утят из канализационного слива на озере Цимлянском в Тюмени. Кадры спасательной операции показали в Telegram-канале «Пожары Тюменский район». Птенцы провалились в канализационный слив на окраине города. На крики птиц отреагировали неравнодушные горожане, гуляющие неподалеку. Они обратились к специалистам через социальные сети.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, хорошо видно, как несчастная мама-утка стоит у слива и зовет малышей.

«Озеро Цимлянское, утята упали в слив. Может, есть возможность им как-то помочь. Нужна лодка, чтобы подплыть, и, наверное, ведро с веревкой, так как наварена арматурная сетка», – с призывом о помощи обратились очевидцы в социальных сетях.

Прибывшие на место добровольцы обнаружили в канализационном сливе семерых утят. Малыши скрутились в один клубок. Спасательная операция длилась несколько часов, неравнодушным жителям пришлось спуститься в канализацию и обследовать тоннели. Именно они нашли и достали птенцов. Малышей вытащили из слива глубокой ночью.

– Уток нашли, вынесли их на берег и оставили ждать маму на пирсе! Утята живы и здоровы. Всем спасибо за отклик и помощь, – заявили спасатели через несколько часов после призыва о помощи.

Фото: Telegram-канал «Пожары Тюменский район».

Отсутствие света в канализационных тоннелях усложнило поиски птенцов, но тюменцам удалось справиться. Добровольцы вытащили из слива утят, а позже вернули их матери. Никто из малышей не пострадал.

Напомним, кенгуренок-альбинос в тюменском зоопитомнике оказался девочкой. Малышка чувствует себя сейчас хорошо, она уже полностью отказалась от кормления матерью.