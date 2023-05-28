Молодых тюменцев приглашают к участию в историко-культурном форуме «Истоки»

Подать заявку необходимо до 5 июня

Тюменцы могут стать участниками молодежного историко-культурного форума «Истоки», который пройдет с 5 июля по 23 августа в Печорах. Подать заявку необходимо на платформе «Росмолодежь. События» до 5 июня.

В этом году на форуме встретится тысяча молодых историков, экскурсоводов, архитекторов, студентов педагогических направлений и представителей детских движений от 14 до 35 лет. Также в числе участников ждут семьи с детьми от 7 лет.

На событии пройдут лекции и мастер-классы от 150 приглашенных экспертов, дискуссии, интерактивные экскурсии и игры. Кроме того, активисты благоустроят территорию и создадут серию арт-объектов.

В этом году форум пройдет в пять смен. На «Семейных ценностях» участники обсудят, как укреплять традиции с помощью социальных инициатив. На заезде «Историко-культурное наследие» архивисты и реконструкторы познакомятся с новыми подходами в изучении истории. На смене «Гармония» начинающие творцы и представители арт-объединений погрузятся в изучение культурной идентичности. На «Созидании» архитекторы и экскурсоводы узнают о том, как сохранить историческую память. А на «Школе молодого патриота» для активистов детских движений расскажут о том, как придумать и реализовать собственную инициативу.

Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку на реализацию своих социально значимых проектов. Речь идет о грантовом конкурсе от Росмолодежи, который состоится в рамках форума.

Отметим, что в прошлом году событие посетили пять жителей нашей области. Так, тюменка Татьяна Курбонова участвовала в тематической смене «Школа творчества». Вместе с другими участниками заезда она создавала арт-объект в виде логотипа форума на стене паломнического центра, а еще готовила праздничный концерт для местных школьников и их родителей.

– Это мой первый опыт участия в подобных событиях. Было волнительно лететь в чужой город и находиться с незнакомыми людьми, но та атмосфера, которая царила на форуме, свела все переживания на нет. И организаторы, и участники поддерживали друг друга и приходили на помощь. Благодаря «Истокам» я обрела новые знакомства, нашла единомышленников и стала увереннее в своих силах. Форум дал мне толчок к саморазвитию и совершенствованию навыков. В этом году планирую подать заявку на заезд «Гармония», – рассказала Татьяна Курбонова.