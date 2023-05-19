В Тюмени живодеры привязали собаку к дереву и оставили умирать

Фото: группа «Антипино Вконтакте | Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Живодеры в Тюмени привязали собаку к дереву и оставили умирать. Пса заметили прохожие в микрорайоне Антипино за лабораторией на улице Изумрудной. Собака была привязана на очень короткий поводок, а на конце висел карабин, поэтому вырваться животное не могло.

– В старом Антипино за лабораторией на обрыве, недалеко от «Магнита» на Изумрудной какие-то нехорошие люди привязали собаку к дереву, оставив умирать, – рассказали тюменцы в социальных сетях.

Женщины, обнаружившие собаку, напоили ее водой, покормили и отвязали. Животное было очень напугано и хотело пить, видимых повреждений на нем не оказалось.

К сожалению, это первый случай проявления человеческой жестокости. Редакция «КП»–Тюмень» рассказывала, как в тюменском СНТ «Ясная Поляна» пса по кличке Черныш расстреляли из пневматического пистолета за верную службу и доброту.