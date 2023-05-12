Житель Тюмени Вячеслав Фисенко получил 20 лет за убийство четырехмесячной дочки и избиение жены

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сегодня тюменский суд вынес приговор Вячеславу Фисенко за убийство четырехмесячного ребенка и покушение на убийство сожительницы. Спустя почти семь месяцев следователи собрали достаточную доказательную базы для оглашения окончательного приговора.

По версии следствия, 42-летний житель Тюмени глубокой ночью на 21 октября прошлого года явился домой в нетрезвом состоянии. Фисенко вместе с гражданской женой и маленькой дочерью проживал в квартире по улице Оренбургской, уточняют в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области. Между возлюбленными вспыхнула ссора, когда мужчина сначала избил до полусмерти сожительницу, а потом нанес несколько ударов металлической трубой по голове четырехмесячному ребенку и бросил ее со всей силы об пол.

— В процессе совершения этих действий он также высказывал угрозы убийством находившейся в комнате общей знакомой. Четырехмесячная девочка от полученных травм скончалась. Сожительнице удалось спастись, выйти из дома и позвать на помощь, — рассказали детали уголовного дела в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В рамках следственных действий была проведена проверка показаний на месте, очная ставка обвиняемого и пострадавшей, допрошены соседи и знакомые пары. Кроме того, оперативники провели почти 9 судебных и медицинских экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.

В результате долгих судебных разбирательства Вячеслав Фисенко был признан виновным по следующим уголовным статьям: «Убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более человек».

Ранее прокурор запросил Фисенко 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и компенсацию морального вреда на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Некоторое время житель Тюмени находился в СИЗО, несколько раз проходило слушание, для показаний вызывали пострадавшую от его рук сожительницу. Детально изучив материалы дела, суд назначил Вячеславу Фисенко наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год и 6 месяцев. Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда бывшей возлюбленной в пользу погибшего ребенка на сумму почти 1 миллион рублей.

Сообщается, что приговор в силу пока не вступил, у обвиняемого есть время на его обжалование.