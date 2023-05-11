14 мая - Форум «Семья»: как увлечь ребенка заботой об экологии и благотворительностью? Показать личный пример

Областной форум «Семья» пройдет 14 мая в Тюменском технопарке. Фото: Татьяна Коркина

Областной форум «Семья» пройдет 14 мая в Тюменском технопарке и соберет на своих площадках всех, кто любит проводить семейные выходные активно и познавательно. Гости мероприятия смогут не только послушать образовательные лекции от экспертов, попробовать свои силы на интерактивных площадках и в творческих мастер-классах, но и поучаствовать в благотворительных и экологических акциях.

Цель форума «Семья» – популяризация среди жителей Тюменской области семейных ценностей и традиций. Особое внимание организаторы масштабного ежегодного мероприятия уделяют добрым делам: благотворительным и экологическим акциям, участию в общероссийском движении по обмену книгами, помощи нуждающимся семьям.

- Развитие нравственности и душевной отзывчивости начинается в семье с самого раннего детства. Социальные нормы и ценности, образцы поведения передаются из поколения в поколение. При этом решающую роль здесь играет уклад семейной жизни, социальные установки и, главное, – вдохновляющий положительный личный пример родителей. Добрые поступки, которые делаются сообща, мотивируют и учат детей лучше любых убедительных слов, – подчеркивает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор форума «Семья».

Формировать полезные привычки, помогающие сберегать природные ресурсы и заботиться об окружающей среде, эффективнее всего с детства. Например, вместо того, чтобы выбрасывать пластиковые крышки от бутылок с водой, упаковок с детским пюре, их можно собирать и затем сдавать на переработку в рамках постоянной экологической акции «Добрая крышечка», которая проходит и в рамках областного форума «Семья». Все, кто хочет внести свой вклад в сохранение экологии и показать детям пример бережного отношения к природе, может воспользоваться удобной возможностью сдать пластик для последующей переработки, для чего на форуме будут оборудован специальный контейнер. Вырученные от сдачи крышек денежные средства организаторы направят в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни».

На форуме «Семья» будет также организован детский книжный обменник. Это прекрасный способ обновить семейную библиотеку, обменявшись уже прочитанными произведениями с другими участниками мероприятия. Разумеется, книги должны быть в целом состоянии, а все странички на месте, чтобы следующий владелец смог их прочитать от начала до конца.

Школьный учебный год еще не кончился, но это не повод забывать о том, что уже через несколько месяцев начнется новый. Благотворительная акция «Портфель первоклассника», которую на протяжении 13 лет проводит Тюменское региональное отделение Российского детского фонда, – это возможность добрым делом помочь будущим первоклассникам из малообеспеченных и многодетных семей стать счастливыми обладателями новенького портфеля со всем необходимым для учебы.

- У вас остались новые канцелярские товары и школьные принадлежности? Приносите их на форум «Семья» и оставляйте в специальном боксе. А сотрудники РДФ скомплектуют из них портфели для первоклашек, которые пойдут в школу в будущем учебном году. Нужно видеть счастливые лица детей, когда мы дарим им эти портфели: кто-то сразу надевает их на плечи, кто-то рассматривает, гладит, прижимает к груди, а некоторые пытаются сразу же посмотреть, что в ранце. Искренние детские эмоции непередаваемы! – рассказывает Галина Сушинских, заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда.

В течение всей работы форума будет открыта «Лавка добра» для сбора вещей в хорошем состоянии для нуждающихся семей с детьми. У вас есть вещи и обувь в хорошем состоянии, из которых ваш ребенок уже вырос, или лишние предметы первой необходимости, которые могут пригодиться в хозяйстве кому-то другому? Приносите их на форум и оставляйте в специальном боксе. Социальная служба «Лавка добра» передаст их новым владельцем, которым эта помощь сейчас действительно нужна.

- Можно ли воспитать в своем ребенке добро, сострадательность и милосердие? Безусловно да, если с самого детства показывать ему своим примером, что помогать другим может каждый, а чтобы изменить жизнь тех, кто живет с нами рядом, в лучшую сторону иногда достаточно, казалось бы, незначительной помощи. Не бывает маленького или большого добра: любое хорошее дело складывается в серьезную помощь. Именно поэтому мы призываем всех участников форума обратить внимание на наши экологические и благотворительные акции, детский книжный обменник, сбор вещей, бытовых принадлежностей и тем самым внести посильную лепту в общее доброе дело! – подчеркивает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Программой форума «Семья» в 2023 году, помимо благотворительных акций, образовательных секций, индивидуальных консультаций профильных специалистов, предусмотрены мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные и игровые площадки, шоу-программа.

Для любителей семейных фотосессий и красивых снимков будет организована фотозона «Дерево желаний», под ветвями которого можно не только сфотографироваться всей семьей или сделать портретные кадры, но и, как следует из названия фотозоны, – загадать желание. Кроме того, на протяжении всей работы форума репортажную съемку будут вести профессиональные фотографы, а фотоотчет организаторы выложат позднее в свободном доступе.

Лучше понимать и принимать своего ребенка, выстраивать с ним гармоничные отношения, находить новые точки соприкосновения научат не только лекции экспертов по детско-родительским отношениям, но и экспонаты фотовыставки «Наш секрет». Позитивные примеры других родителей всегда вдохновляют. Жизнеутверждающие лайфхаки семейного воспитания можно будет почерпнуть на фотовыставке.

- Мы очень рады, что ограничения на проведение массовых городских мероприятий сняты, и у нас наконец-то снова появилась возможность встретиться с нашими гостями лично уже на пятом областном форуме «Семья»! Приглашаем родителей, подростков, малышей, представителей старших поколений в Тюменский технопарк 14 мая. Мы начинаем работу в 10 часов. Изучайте подробную программу, регистрируйтесь и приходите всей семьей! – подчеркнула организатор форума «Семья», руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Напоминаем, что форум «Семья» пройдет 14 мая с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Вход свободный.

Ознакомиться с подробной программой образовательных площадок и временем работы секций форума можно на сайте для тюменских родителей «Детки!».

Подробная информация о консультантах форума «Семья» здесь.

Расписание работы зоны мастер-классов.

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).