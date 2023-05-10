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Происшествия10 мая 2023 7:04

Волонтеры в Тюмени сообщили о неизвестном, который отстреливает собак на дачах в СНТ «Ясная Поляна»

Тюменцы вновь слышали звуки выстрелов недалеко от места, где 30 апреля расстреляли бродячего пса
Виктория Гаврик
Тюменцы вновь слышали звуки выстрелов недалеко от места, где 30 апреля расстреляли бродячего пса.

Тюменцы вновь слышали звуки выстрелов недалеко от места, где 30 апреля расстреляли бродячего пса.

Жителей СНТ «Ясная Поляна» в поселке Боровский, недалеко от индустриального парка, пугают неизвестные, которые стреляют по бездомным животным. Тюменцы вновь слышали звуки выстрелов недалеко от места, где 30 апреля расстреляли бродячего пса.

– Вчера опять выстрелы были в СНТ, собаки спрятаться успели. Позвонили следователю, обещал сегодня быть. Также на место должен приехать участковый. Неужели это никто не остановит и как найти владельца оружия в СНТ?! Мы все переживаем, нам страшно за животных, – рассказала волонтер Ирина в разговоре с журналистом «Комсомольской правды» – Тюмень».

Инцидент произошел накануне вечером, 9 мая. Корреспондент «КП»–Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Тюменской области.

– Информация действительно такая поступала, она проверяется, – кратко сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Волонтеры не зря беспокоятся за бездомных животных в этом СНТ. Напомним, в тюменском СНТ «Ясная Поляна» пса по кличке Черныш расстреляли из пневматического пистолета за верную службу и доброту. Собаку волонтеры передали врачам. Вся спина и голова животного были изрешечены пулями.

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