Волонтеры в Тюмени сообщили о неизвестном, который отстреливает собак на дачах в СНТ «Ясная Поляна»

Тюменцы вновь слышали звуки выстрелов недалеко от места, где 30 апреля расстреляли бродячего пса.

Жителей СНТ «Ясная Поляна» в поселке Боровский, недалеко от индустриального парка, пугают неизвестные, которые стреляют по бездомным животным. Тюменцы вновь слышали звуки выстрелов недалеко от места, где 30 апреля расстреляли бродячего пса.

– Вчера опять выстрелы были в СНТ, собаки спрятаться успели. Позвонили следователю, обещал сегодня быть. Также на место должен приехать участковый. Неужели это никто не остановит и как найти владельца оружия в СНТ?! Мы все переживаем, нам страшно за животных, – рассказала волонтер Ирина в разговоре с журналистом «Комсомольской правды» – Тюмень».

Инцидент произошел накануне вечером, 9 мая. Корреспондент «КП»–Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу МВД России по Тюменской области.

– Информация действительно такая поступала, она проверяется, – кратко сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Волонтеры не зря беспокоятся за бездомных животных в этом СНТ. Напомним, в тюменском СНТ «Ясная Поляна» пса по кличке Черныш расстреляли из пневматического пистолета за верную службу и доброту. Собаку волонтеры передали врачам. Вся спина и голова животного были изрешечены пулями.