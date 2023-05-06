Творческих тюменцев ждут на образовательном форуме в Крыму

Фото: https://vk.com/tavrida_art

Творческая молодёжь Тюмени может принять участие в юбилейном фестивале арт-кластера «Таврида». Молодых людей ждут образовательные программы, развлекательные мероприятия и финансовая поддержка своих идей. Регистрация уже открыта на сайте.

В 2023 году арт-кластер «Таврида» традиционно состоится в бухте Капсель (Крым). С июня по октябрь для участников пройдёт 9 образовательных заездов, каждый из которых представит свои арт-школы. Для творческих активистов состоятся мастер-классы, тематические лектории и мастерские. К событию присоединятся 3 000 молодых людей от 18 до 35 лет со всех регионов России.

Чтобы стать участником арт-кластера, необходимо подать заявку на сайте, выбрать образовательное направление, записать видеовизитку или выполнить творческое задание. Уже сейчас молодые тюменцы могут присоединится к трекам:

- Только в России (12–18 июня) — для поэтов, писателей, бардов, архитекторов, дизайнеров, музыкантов, танцоров, поваров и ремесленников;

- За сценой. Люди, технологии, процесс (23–29 июня) — для моушн-дизайнеров, продюсеров, режиссеров, звукорежиссеров, художников по свету, гримёров, сценаристов массовых мероприятий и ивент-менеджеров;

- Ты тоже можешь стать легендой (1–7 июля) — для молодых учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических направлений, советников по воспитательной работе, а также деятелей детских театров;

- Азия в фокусе (12–18 июля) — для молодых специалистов индустрии кино, музыки и мира моды;

- Наука как искусство (24–30 июля) — для дизайнеров, экологов, художников, урбанистов.

На арт-кластере «Таврида» пройдет грантовый конкурс. Участники могут получить до 1 500 000 рублей на реализацию своих идей. Заявиться можно с одной инициативой в одном из 16 направлений.

Отметим, что в прошлом году на образовательных площадках «Тавриды» побывали 42 тюменца. А на фестиваль отправилась делегация в составе 18 человек.

Справка «КП»

«Таврида.Арт» — всероссийская масштабная платформа для творческой молодёжи, деятелей культуры и искусств. Здесь участники проходят практику на берегу Чёрного моря, совместно со звездами создают творческие проекты и получают грантовую поддержку своих инициатив. Фестиваль проходит в рамках федерального проекта «Молодежь России» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».