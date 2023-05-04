Девочка трех лет умерла на прогулке в детском саду Тобольска

Труп ребенка обнаружили 4 мая.

Страшная находка обнаружена на территории детского сада в Тобольске. Тело трехлетней малышки было найдено в игровом детском домике во время утренней прогулки воспитательницы с дошколятами. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Труп ребенка обнаружили сегодня, 4 мая. Следователи завели уголовное дело на сотрудников детского сада по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей». Признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было, уточнили в ведомстве.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.Кроме того, поручил тобольскому межрайонному прокурору провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Добавим, что для установления всех обстоятельств в Тобольске будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи приступили к допросу работников детского сада, а также родителей погибшей девочки.

К сожалению, это не единственный случай в детских садах Тобольска. В сентябре прошлого года в дошкольном учреждении Тюменской области без признаков жизни была найдена двухлетняя девочка. Признаков криминальной смерти на теле ребенка также обнаружено не было.