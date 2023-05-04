«Идеальная мать и другие фантастические истории», или Как быть хорошим родителем без фанатизма

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

О мифах, связанных с родительством, а также о действительно работающих инструментах, помогающих эффективно разрешать конфликты в семье, тюменцам расскажут топовые эксперты в сфере детско-родительских отношений. Открытые лекции практикующих семейных психологов пройдут в рамках образовательной секции «Психология» на областном форуме «Семья».

Коммуникативная площадка, чьими спикерами станут специалисты по семейным отношениям и конфликтам, начнет свою работу 14 мая в 11:00 в Тюменском технопарке. Стать участником открытой лекции, а затем и дискуссии по заявленной теме смогут все желающие получить новую, полезную для себя информацию и услышать мнение опытных семейных и подростковых психологов, среди которых будут и столичные эксперты.

– Каждый из нас отличный специалист в своей профессии! Предприниматель, врач, педагог, экономист, бухгалтер – кем бы мы ни были, нам постоянно приходится учиться новым навыкам, расширять свои знания и совершенствоваться в выбранной сфере. Для этого мы посещаем курсы повышения квалификации, читаем профессиональную литературу. И точно так же всем нам нужно учиться еще одной важной профессии – родителя, в роли которого мы сталкиваемся с куда большим количеством вызовов, вопросов и новых задач, чем в любой работе. Мы можем сделать тот классный период, когда в нашем доме есть дети, гораздо комфортнее, если будем понимать все те процессы, которые происходят внутри семьи. Как быть хорошим родителем и не разрываться при этом между домом и работой, не отвлекаясь постоянно на бытовые заботы, и, главное, получать при этом удовольствие от жизни? Ответы на эти и многие другие актуальные для родителей вопросы мы снова будем искать на нашем форуме вместе со специалистами в сфере детско-родительских отношений, – рассказывает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

На форуме «Семья» участников образовательной секции «Психология» ждут выступления экспертов на следующие темы:

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

«Детская злость»: откуда она берется, что с ней делать и на что могут указывать негативные эмоции и агрессивное поведение ребенка. Спикер – Наталья Харитонова, семейный педагог-психолог, нейропсихолог;

«Идеальная мать и другие фантастические истории»: правда ли, что самый верный способ навредить своему ребенку – взять на себя роль идеальной матери? Как меняются воспитательные парадигмы и нужно ли родителям стремиться к совершенству. Спикер – Наталья Баймуратова, психолог, семейный системный терапевт, гештальт-терапевт;

«Интересы, увлечения и их постоянство у детей»: нормально ли, если ребенок быстро увлекается чем-то новым и так же быстро перегорает? И если это вариант возрастной нормы, то до каких пор так может продолжаться? Спикер – Иван Кулаков, детский психолог, тренер, тьютор (г. Санкт-Петербург);

«Всё будет хорошо, что бы ни происходило»: что делать родителям, чтобы поддержать своих детей в непростой для них подростковый период. Как помочь подросткам поверить в собственные силы и способности, а главное, не навредить и не помешать им своей помощью. Спикер – Никита Карпов, подростковый психолог (г. Санкт-Петербург).

– Конечно, тема семейных отношений неисчерпаема. Но мы постараемся разобраться в некоторых ее аспектах вместе со спикерами образовательной секции «Психология». Родители смогут не только послушать лекции опытных практикующих специалистов, но и поучаствовать в дискуссии с обсуждением вопросов из зала, на которые ответит спикер. Кроме того, на форуме в этом году традиционно будет представлен большой блок индивидуальных консультаций, всегда пользующийся у участников «Семьи» большой популярностью. Это возможность для родителей в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы в будни или не задерживаясь после долгого рабочего дня, лично задать актуальные для семьи вопросы профильным специалистам, в том числе психологу и нейропсихологу, – отметила руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Форум «Семья» пройдет 14 мая с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Вход свободный.

Ознакомиться с программой образовательных площадок и временем работы секций форума можно на сайте для тюменских родителей «Детки!».

Подробная информация о консультантах форума «Семья» здесь.

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21-й канал кабельного телевидения).