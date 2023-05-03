Тюменцы в многоквартирных домах на Депутатской превратили технические этажи в жилые помещения

Претензии поступили в Гожилинспекцию Тюменской области со стороны жителей дома на улице Депутатская. Фото: Татьяна Коркина

Жильцы двух многоквартирных домов в Тюмени стали жаловаться на незаконный захват технического этажа. Люди утверждают, что нарушители оборудовали там полноценные квартиры. Примечательно, что высота потолков на техническом этаже в несколько раз меньше стандартного и прописанного в технических нормативах.

Претензии поступили в Госжилинспекцию Тюменской области от жителей дома на улице Депутатской, 80, корпус 2.

– В июне 2022 года в инспекцию поступило обращение о незаконном захвате технического этажа собственниками квартиры в многоквартирном доме № 80, корпус 2 на улице Депутатской в Тюмени. В ходе рассмотрения обращения установлено, что согласно свидетельству о государственной регистрации права квартира расположена на 10-м и техническом этажах указанного многоквартирного дома. Таким образом помещение является обособленным и входит в состав квартиры, – пояснили в пресс-службе Госжилинспекции Тюменской области на запрос редакции «КП»–Тюмень».

Аналогичное обращение специалистам поступило от жильцов соседнего дома – Депутатская, 80, корпус 1. Заявление было рассмотрено в ноябре 2020 года. Выяснилось, что собственники имеют право занимать помещение, так как обустроили его по всем нормам.

– В ноябре 2020 года в инспекцию поступило обращение о незаконном переоборудовании технического этажа многоквартирного дома № 80, корпус 1 на улице Депутатской в Тюмени под квартиры. В ходе рассмотрения обращения ТСЖ «Уютный домик» представлены копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые и нежилые помещения, расположенные на чердаке многоквартирного дома, их собственниками являются физические лица. Согласно техническому паспорту на дом, указанные помещения оборудованы санитарно-техническим оборудованием, – уточнила руководитель Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

Обращений в инспекцию по вопросу захвата технического этажа на Депутатской, 78, корпус 1 не поступало, подчеркнули в ведомстве. Специалисты напомнили горожанам, что оспорить право собственности на жилые и нежилые помещения, которые располагаются на технических этажах, тюменцы могут в судебном порядке.

Напомним, жильцов тюменских многоэтажек на Пражской выживают полчища крыс и страшная вонь. В Госжилинспекции Тюменской области редакции сообщили, что травлей крыс и тараканов должна заниматься управляющая компания. Также жители могут обратиться в Управление Роспотребнадзора Тюменской области.