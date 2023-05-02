В Тюменской области обнаружили лейкоз у коров: могут ли мясо и молоко с вирусом попасть на прилавки?

Фото: Управление ветеринарии Тюменской области.

В Тюменской области в ряде животноводческих хозяйств ветеринары обнаружили лейкоз у особей крупного рогатого скота. Вспышки онкологической болезни КРС в регионе за последние сутки обнаруживали в четырех населенных пунктах. Выявлено почти 15 очагов болезни. Почти во всех случаях дело дошло до карантина со 2 мая 2023 года.

Лейкоз обнаружили в деревнях Земляная, Скаредная и Брованова Голышмановского района. 28 апреля очаг заболевания выявили в деревне Ирек Тобольского района.

Стоит напомнить, что лейкоз животных – это вирусное заболевание, которое похоже на рак крови. Болезнь запускает процесс образования опухолей в организме коров. Это заболевание открыли всего 60 лет назад, но первая вспышка лейкоза была зарегистрирована в 1871 году. Выявить болеющую особь удалось по качеству молочной продукции.

Некоторые люди, которые слышат лейкоз КРС переживают, что это заразная страшная болезнь, которая опасна для человека. Однако журналисту «Комсомольской правды Тюмень» в Управлении ветеринарии Тюменской области объяснили, что молоко и мясо зараженного животного не опасно для людей.

— Для людей лейкоз крупного рогатого скота не опасен. Люди не болеют, но молоко и мясо от лейкозных животных не такое полезное, оно имеет определенные метаболиты, которые плохо воспринимаются организмом. Никакой опасности молоко и мясо от лейкозных животных не несет для людей. Лейкоз крупного рогатого скота в экономическом плане плохое заболевание, потому что из-за онкологической болезни животные более подвержены различным заболеваниям: отитам или другим болезням. Иммунитет животных ослаблен. При этом они очень легко передают болезни здоровым особям, — рассказали в Управлении.

Специалисты подчеркнули, что заводы принимают молоко, полученное от животных, больных лейкозом, но оно проходит тщательную обработку. Вирус передается от коровы к корове, поэтому если заразилась одна, то вскоре инфицированным может оказаться все стадо.

— Лейкоз – одно из самых распространенных болезней животных. В Тюменской области, также, как и в других регионах России, это заболевание встречается часто, — подытожили в пресс-службе Управления ветеринарии Тюменской области.

В документе поясняется, что карантин будет действовать в населенных пунктах до января 2024 года. Сообщается, что в вышеуказанных деревнях запрещена реализация молока и молочных продуктов в сыром виде. Выпас, как и выставки, оставшихся животных вместе с теми, которые принадлежат другим владельцам, запрещен.