В Тюмени начали дешеветь китайские автомобили выпуска 2022 года

Прошлогодняя партия китайских автомобилей прибыла в Тюменскую область только в феврале 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени подешевели китайские автомобили. Жителям предлагают на азиатские машины хороший дисконт – до 33%. В некоторых автосалонах Тюмени можно приобрести новый автомобиль из Китая с первоначальной стоимостью до 4,5 миллиона рублей за 3 миллиона рублей. Выяснилось, что автомобильные дилеры распродают оставшуюся партию китайских машин выпуска 2022 года, рассказал менеджер по продажам одного из тюменских автосалонов.

Почему цена на китайские автомобили упала?

Тенденция по ценам на машины разнонаправленная. За счет увеличения скидок стали доступнее кроссоверы Chery. Автомобиль бренда Exeed (премиум-бренд Chery) повысил дисконт почти в пять раз – с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Его цена начинается от 3 миллионов рублей, что создает хороший спрос со стороны покупателей.

– Стоимость автомобиля всегда зависит от многих параметров, и немаловажную роль среди них играет год выпуска. 1 января все машины, уже выставленные на продажу в салоне, автоматически переходят в разряд прошлогодних, даже если за весь предыдущий год никто к ним не притрагивался. Такие машины автоматически теряют в цене, и салон должен во что бы то ни стало освободиться от них. Это основная причина льготных условий при продаже машин, – объяснил менеджер.

Прошлогодняя партия китайских автомобилей прибыла в Тюменскую область только в феврале 2023 года, у дилера осталась тысяча экземпляров, которые нужно продать в короткие сроки, поэтому салонам разрешили устанавливать скидки, превышающие 30%.

Китайские автомобили пользуются популярностью у тюменцев

Стоит отметить, что тюменцы обратили внимание на выгодное предложение и почти за две недели раскупили китайские автомобили премиум-класса.

– Покупатели раскупили автомобили бренда Exeed как горячие пирожки, мы не успели даже полноценно их выставить на продажу, – рассказали в тюменском автосалоне.

Напомним, готовые автомобили в Россию из Китая ввозят брендов Chery, Changan и др. Geely собирает машины в Белоруссии, Haval – в Тульской области. Эксперты отмечают, что спрос на китайские авто в Тюменской области практически не падает, а только растет. По мнению специалистов, тенденция в пользу китайских машин имеется в связи с существенным дефицитом европейских и корейских автомобилей. Также на китайские авто сейчас проще купить запчасти, в отличие от запчастей на транспортные средства, привезенные из западных стран.