В Тюмени на «Школу фермера» в 2023 году заявилось рекордное количество слушателей

Фото: Иван Горбунов.

Совместный проект Россельхозбанка, департамента агропромышленного комплекса Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья – четвертая «Школа фермера», посвященная вопросам развития овцеводства, открылась в Тюмени. В 2023 году на нее заявились 77 фермеров и сельхозтоваропроизводителей из Тюменской и Московской областей и Тольятти. После серьезного отбора на финишную прямую вышли 40 человек, 30 из которых будут обучаться за счет средств Россельхозбанка.

– Россельхозбанк поддерживает лучших, но это не самоцель, – уверен директор Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Стебихов. – Цель – получить симбиоз бизнес-образования и аграрного образования. Для получения диплома о прохождении «Школы фермера» «ученики» защитят дипломную работу, которая представляет собой бизнес-план. С ним аграрии смогут заявиться на получение господдержки. А у нас есть понимание, как довести бизнес-план до конечного продукта.

По словам Стебихова, проведение второй волны по овцеводству и конкурсный отбор (два человека на место) подтверждает огромный интерес к проекту. В регионе растет мусульманское население и потребление мясных деликатесов, в частности, из баранины.

Фото: Иван Горбунов.

– На выставках мы часто видим красивые стейки из баранины, но в магазинах их нет. Наша задача – научить аграриев делать качественный продукт не только для выставок, но и для рядовых потребителей. В этом году мы учли все недоработки первой волны по овцеводству, добавили в программу теоретические и занятия по разделке овцы, в том числе от сотрудников мясокомбината, – подчеркнул Михаил Стебихов.

Ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко подчеркнула, что все преподаватели, которые будут обучать фермеров, сами прошли подготовку в Ставропольском крае.

– Фактически вся теория будет подана ученикам за счет ресурсов аграрного вуза, – говорит ректор университета. – Теоретический и практический курс по программе составляет 252 часа, то есть 2,5 месяца обучения. При этом вопросы у выпускников не снимаются сразу в рамках учебы, они возникают по мере того, как они начинают работать. По окончании обучения мы не теряем связи и продолжаем обмениваться опытом.

Один из ярких примеров взаимодействия аграриев с властью и вузом – глава крестьянского-фермерского хозяйства из Нового Уренгоя Сергей Зайцев, участник первой волны по овцеводству «Школы фермера».

– Программа совершенно другая, доработанная. Когда мне предложили еще раз пройти обучение, я согласился, не раздумывая, – признается фермер. – Когда закончится проект, все новые веяния буду применять на практике на Ямале.

Фото: Иван Горбунов.

По словам начальника управления по животноводству Рустема Бетляева, сейчас в личных подсобных хозяйствах Тюменской области насчитывается 130 тысяч голов овец, и это немалое стадо. Однако задача «Школы фермера» – возродить промышленное овцеводство, основой которого являются мясные породы.

– Мы должны дать людям ориентиры для развития отрасли, – говорит Рустем Бетляев. – Ошибиться нельзя, ведь стратегическая ошибка приведет к поражению. Наша задача – определиться с рынком сбыта, чтобы появились товарные партии баранины. Без индустриальных партнеров (рынок сбыта, возможность финального откорма, поставка ценного генетического материала) будет сложно. Сегодняшняя «Школа фермера» – это правильный шаг развития овцеводства в Тюменской области.

Напомним, в 2021 году «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как тюменским выпускникам «Школы фермера» вручали дипломы и гранты на развитие бизнеса. Тогда слушателями проекта стали 25 человек.

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