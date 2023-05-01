Как ухаживать за клубникой весной Фото: Татьяна Коркина

Обычно начинающие садоводы считают, что клубника (садовая земляника) не требует никакого ухода. Главное – посадить кусты, а дальше сами вырастут. Но ей, как и другим культурам, тоже требуется ваше внимание. Заядлые дачники начинают работу на клубничных грядках сразу после того, как сойдёт снег и подсохнет земля. Это зависит от погоды.

- В первую очередь снимите с грядки укрывной материал, чтобы ягодные кусты не сопрели. Потом очистите от мульчи, которая может стать прибежищем для насекомых-вредителей и возбудителей грибковых инфекций. Еще один плюс отсутствия мульчи – без нее почва прогреется быстрее. Сразу прополите. С клубничных кустов удалите все прошлогодние и подмерзшие листья, особенно с пятнами, т.к. это – один из признаков заболеваний. Оставьте только здоровые зеленые листья, а остальные сожгите, чтобы не распространять заболевания по участку. Прорыхлите грунт, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, но осторожно, чтобы не повредить их. Все кусты, которые вынимаются из земли от малейшего прикосновения, смело удаляйте. Они, скорее всего, больны. Здоровые кусты крепко держатся в почве, и их вытянуть не так просто. Если будете подсыпать землю, будьте внимательны и не засыпьте "сердечко" – точку роста клубничного куста, - посоветовала бывалая дачница Нина Петрова.

Первую весеннюю подкормку клубники она рекомендовала произвести азотом, который необходим для активного наращивания зеленой массы. Заодно обработайте ягодники от вредителей. Пересадить клубнику тоже можно весной, но только дождитесь температуры воздуха выше 10°С. И не забудьте, что садовая земляника предпочитает солнечные участки, защищенные от холодных ветров. Низкие места с высоким уровнем грунтовых вод ей не подходят. Лучше, если грядка будет расположена с севера на юг с небольшим уклоном.

Обратите внимание на предшественников. Садоводы не рекомендуют сажать клубнику после пасленовых культур, а вот со злаками она дружит.