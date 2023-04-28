Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Концерты, спектакли, кинопоказы, турниры и показательные соревнования – тюменцев ждет насыщенная программа в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, как пройдет День Победы в Тюмени 9 мая 2023 года: расписание торжественных мероприятий, афиша мероприятий, как пройдет и что смотреть.

Во вторник, 9 мая, вся страна празднует праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Редакции «КП»-Тюмень» в городской администрации озвучили расписание ключевых праздничных мероприятий, которые пройдут в нашем городе. Кроме того, жителей ждут масштабные концерты и выступления перед Днем Победы, мероприятия стартуют с 1 мая.

1 мая в 10:00 пройдет торжественное возложение цветов к мемориальным комплексам у сквера Тружеников Тыла, а также у «Памятника деревне и ее жителям. За вклад в победу ВОВ».

3 мая в 10.00 на площади Памяти состоится открытие аллеи «Бессмертный полк».

6 мая – концерт на площади Тюменского технопарка, митинг и открытие «Мотосезона-2023». В конце дня пройдет автопарад с ретротехникой в рамках акции «Бессмертный полк»;

9 мая:

– в 10:00 состоится парад с прохождением военной техники по центральным улицам города. Он закончится в 12:00;

– в 11:00 курсанты военного вуза ТВВИКУ произведут салют из стрелкового оружия, который смогут увидеть многие граждане;

– с 11:00 до 15:00 – уличная программа, посвященная Дню Победы. На площади 400-летия Тюмени будет работать арт-пространство «Время Победы!». Выставку военной техники жители смогут посмотреть на площади у технопарка на улице Республики. Горожан ждут праздничные программы «Победный май», повесть «Люди», «Их именами улицы Тюмени назовут» и многое другое;

– с 15:00 в Тюмени начнется торжественный парад катамаранов «Под парусами Победы»;

– с 12:00 до 14:00 в городе пройдет плац-парад при участии духового оркестра ТВВИКУ;

– в 18:55 – акция «Всероссийская минута молчания».

Добавим, что на торжественные мероприятия ко Дню Победы власти в Тюменской области потратят около 170 миллионов рублей. Некоторая часть средств пойдет на социальные выплаты ветеранам и узникам концлагерей.

Стоит напомнить, что традиционного шествия «Бессмертный полк» и фейерверка на 1 Мая и 9 Мая в регионе не будет. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук после заседания организационного комитета по подготовке и проведению общегородских мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам мэра, при принятии решения участники заседания учитывали актуальную обстановку и стратегию по обеспечению безопасности проведения городских мероприятий.