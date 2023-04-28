В Тюменской области пьяный водитель сбил двух школьниц и скрылся с места ДТП

Мужчина после столкновения сначала остановился на обочине, а потом скрылся с места ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пьяный водитель иномарки сбил двух школьниц, которые двигались по обочине. 16-летние девочки получили тяжелые травмы ног и таза. Подростки были госпитализированы в местную больницу. Авария произошла накануне вечером, 27 апреля, в селе Сосновка Заводоуковского района.

По данным региональной Госавтоинспекции, мужчина после столкновения сначала остановился на обочине, а потом скрылся с места ДТП.

Правоохранительным органам удалось найти 39-летнего местного жителя «по горячим следам». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

— ДТП произошло в 21 час. на ул.Центральной села Сосновка. Предварительно, двое подростков шли по обочине дороги, одна девочка по краю проезжей части. Автомобиль Toyota сбил двух девочек, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Правоохранительным органам удалось найти 39-летнего местного жителя «по горячим следам». Алкотестер показал в его крови 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, а в 2023 году его уже задерживала полиция за пьяное вождение. Добавим, инспекторы ДПС выясняют обстоятельства происшествия.