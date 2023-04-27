«Каменные джунгли»: северянка из ХМАО рассказала о плюсах и минусах жизни в Тюмени

Численность населения Тюмени на 1 января 2023 года достигла 855 тысяч человек. Фото: Татьяна Коркина

Тюмень с каждым годом становится всё больше и шире, а население растет, в том числе и благодаря приезжим. Некоторые при переезде испытывают шок – и в хорошем смысле тоже, ведь в их родных городах совсем не так обстоят дела с уборкой снега, общественным транспортом или культурными мероприятиями.

Журналист редакции «КП»-Тюмень» решила поговорить с одной из таких переехавших о плюсах и минусах города. Девушка рассказала, чему она совсем не обрадовалась, а какие мелочи ее приятного удивили.

Екатерина Лацук вместе с семьей не так давно переехала в Тюмень из Ханты-Мансийска. Северянка уехала из ХМАО по личным причинам, перебралась в областную столицу поближе к родственникам, но по-прежнему часто ездит на малую родину и любит место, где проживала долгое время. Екатерина обучает детей английскому языку. В беседе с корреспондентом она выделила основным плюсы жизни в Тюмени, о которых узнала после переезда.

В первую очередь, по мнению переехавшей, Тюмень – это современный и развивающийся город.

Фото: предоставлено героиней материала.

– Я не люблю большие города; по мне, они должны быть уютными и компактными. Я нашла для себя баланс, выбрала тихий район города, выехав за пределы которого я получаю всё, что мне нужно в плане сервиса, покупок и так далее. Лично мне сейчас есть куда развиваться в Тюмени в профессиональном плане. Я верю в то, что здесь много профессионалов своего дела в моей сфере – обучение детей английскому языку, но в то же время я считаю, что их недостаточно. Меня порадовало наличие широкой транспортной развязки. Большое преимущество, что в Тюмени есть железнодорожный вокзал, это увеличивает варианты путешествий в тех или иных направлениях, – объяснила Екатерина Лацук.

Кроме того, отметила девушка, в Тюмени много высокопрофильных медицинских центров, которые она и ее ребенок могут спокойно посетить, большое разнообразие развлекательных мест как для взрослых, так и для детей. Несмотря на вышеперечисленные плюсы, для себя Екатерина отметила и недостатки.

Фото: предоставлено героиней материала.

– В Тюмени очень много каменных джунглей, дом на доме, и отсутствие зеленых зон. Поэтому, переезжая сюда, я старалась выбрать более-менее зеленое место с относительно низкой застроенностью. Но, живя в отдаленном зеленом районе, обойтись без личного транспорта проблематично, так как ездить приходится много, далеко и быстро, переехать из одного места в другое точно не получится. Во-вторых, в центральной части города много старых домов, которые выглядят неэстетично на фоне новых красивых построек. Я не понимаю, почему нельзя их покрасить, обшить, ведь это не требует огромных финансовых затрат, – подчеркнула Екатерина Лацук.

Отдельно в разговоре с журналистом девушка осветила проблему, связанную с медицинским обслуживанием. Выяснилось, что не раз она сталкивалась с экстренными ситуациями, когда приходилось полагаться только на свои силы.

Фото: предоставлено героиней материала.

– У меня этой зимой были пара случаев, когда я вызывала скорую, а она просто не приезжала: не посчитали наши случаи критичными. В первый раз я вызывала скорую для ребенка. Самостоятельно увезти ребенка я не могла. В ХМАО скорая приезжает в течение 15 минут, здесь, я думала, так же. В результате прождала я полдня, ребенку становилось хуже. В итоге мы попали сами в больницу, уже с обезвоживанием. Второй случай, это когда у взрослого человека поднялось критическое давление и не могли его сбить очень долго. Результат тот же самый, скорой не было. То есть если у тебя нет возможности самостоятельно доехать до больницы, то никто тебя спасать не приедет, – уточнила северянка в беседе с корреспондентом.

Также девушка отметила несколько проблем в городе, связанных с детскими садами, которые либо советских времен постройки, либо приходится устраивать малыша в коммерческий сад, что становится еще одной категорией больших затрат.

Отдельно в положительном ключе Екатерина Лацук отозвалась о мягком климате в Тюмени и низкой стоимости коммунальных платежей, а также об отсутствии огромного количества комаров и мошек в летний период.