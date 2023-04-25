В Тюмени многоэтажка с долгами по капремонту от собственников медленно разрушается

Фото: соцсети.

В Тюмени разгорается скандал вокруг дома № 2 на улице Сургутской. Дело в том, что многоэтажка начинает понемногу разрушаться. Людям приходится жить в постоянном страхе за свою жизнь. По словам жильцов, в стенах появились трещины, на потолках красуются страшные надписи, паутина свисает прямо на голову, а побелка сыплется.

– Очень хочется обратиться к руководству управляющей компании «Ямал» и напомнить о том, что в обязанности управляющей компании входит содержание подъездов в чистоте, и не только! В подъезде убирают очень плохо либо вообще не убирают. Пыль не протирают, стены не моют (а они уже очень грязные), по углам на всех этажах кучки грязи и пыли! УК, наверное, и не знают, что такое дератизация, – рассказывает один из жильцов.

В качестве доказательств он прикрепил фото, на которых видны подъездные стены с огромными трещинами, заделанные пеной, и поврежденный откос в квартире. Однако больше людей беспокоит проблема с тарифами, которые они, по их словам, ежемесячно платят, а обслуживание дома становится с каждым годом только хуже.

Фото: соцсети.

– Везде паутина, стены осыпаются, везде щели, трещины, надписи, которым уже не один год. Ремонта не было, наверное, никогда..Тарифы всегда растут, а качество обслуживания становится хуже и хуже. Вопрос: УК «Ямал», за что мы платим,? – возмущаются местные жители.

Кстати, по словам людей, подобный дом в городе не единственный. Проблемы с этой управляющей компанией уже возникали, а обращаться к руководству организации, отмечают люди, бессмысленно.

Что касается дома на улице Сургутской, специалисты Госжилинспекции рекомендуют жителям обращаться непосредственно в ведомство и оставить заявку, они готовы с ней работать.

Фото: соцсети.

– Мы рекомендуем жителям обратиться к нам, указав имеющиеся проблемы. В случае бездействия, пожалуйста, сообщите о проблемах дома нашим инспекторам через портал ГИС ЖКХ, через форму обратной связи на нашем сайте или почтовым письмом. Также для осуществления перерасчета можно составить акт, фиксирующий неоказанную услугу или услугу ненадлежащего качества, и направить его в УК, – уточнили в пресс-службе региональной Госжилинспекции.

Журналисту «КП»–Тюмень» в ГЖИ сообщили, что жители дома на улице Сургутской, 2 последний раз обращались в инспекцию в марте 2023 года, проблемы возникали у тюменцев только по начислениям. В акте не было указано о состоянии подъездов.

Добавим, по данным редакции, многоэтажка на улице Сургутской, 2 была построена в 1979 году. На сегодняшний день в ней проживает чуть больше 300 человек. Управляющая компания «Ямал» занимается домом с 2016 года. Текущая задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт составляет 275 тысяч рублей.